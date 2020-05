Bildene som selger

Skrevet av Ada Kjenner, eiendomsmegler i Sem&Johnsen

Som eiendomsmegler er jeg avhengig av å gi et godt førsteinntrykk. For boligen jeg skal selge har også førsteinntrykket mye å si. Et pent uteområde, styling og en innbydende salgsmappe er viktige elementer. Men også boligannonsen er avgjørende for førsteinntrykket. Tekst, pris og bilder påvirker om du går på visning eller ikke. Spesielt bildene har mye å si.

Et bilde sier mer enn tusen ord.

Tiden da `stock-fotos` fungerte er forbi. En rivende utvikling av mobilkameraer gjør at mange tar gode bilder. En oppblomstring av selverklærte fotografer gjør at kravene til boligfotografene også har blitt høyere. Visste du for eksempel at vi mennesker oppfatter bilder opptil 60 000 ganger raskere enn tekst?

Jeg pleier å sammenlikne en bolig som skal selges med bruden på hennes bryllupsdag: Dagen hun er på sitt aller vakreste! Boligen derimot har to bryllupsdager: dagen den fotograferes og dagen det er visning. Utfordringen er at bruden ikke har en mann enda, og hun må på Tinder der førsteinntrykket er avgjørende: Bildene!

Bildene har kanskje ti sekunder på å overbevise kjøperen – ja, så raskt og så kynisk er det! Alle bildene må snakke sammen, skape stemning og treffe følelsene.

Du vil unngå at noen tenker: «Denne boligen har hatt en quickfix før salget», men sikre at de tenker, «Her vil jeg bo!». For å oppnå dette må du forberede boligen din riktig før fotografering. Det er tre veier til målet:

- Fullstyling

- Delstyling

- Diy ( Do it yourself)

Mye følelser

Det er viktig at selger av boligen raskt forstår at det er stor forskjell på å bo og på å selge. «Å bo» innebærer hverdagen. Den er fylt med gjøremål, klesvask, barn, logistikk osv. Ofte inkluderer den også et hjem med private bilder, en overfylt kjøkkenbenk og kanskje en uoppredd seng. I tillegg har de aller fleste en løs list eller to, og en malerjobb, som man har tenkt på lenge – ting man så for seg at man skulle ordne da man flyttet inn, men som aldri ble gjort.

Når vi skal presentere et hjem så kan derimot ingenting «henge og slenge». Da skal alle disse småjobbene være gjort og ting skal være på stell. Og ironisk nok skal livet og hverdagen i leiligheten fjernes, for å få frem «drømmen», skape volum, få frem stemningen og by på god atmosfære.

Boligfotoene er kun utsnitt av boligen. Dekor, pyntegjenstander og kunst som gjør seg godt i det virkelige liv, kan fort se rotete ut på bildene. Vi anbefaler ofte å ta bort en del ting til fotograferingen, selv fine ting, hvorav en del kan tilbakeføres til visningene, der publikum kan se utsnittet i sin helhet.

Eiendomsmegler Ada Kjenner i Sem&Johnsen engasjerer seg for å få frem det beste i hvert objekt hun skal selge

Boligsalg har mye med følelser å gjøre, men det er viktig at følelsene eier ikke kommer i veien for følelsene til kjøper. Selger må huske at det ikke bare er snakk om deres hjem, men også kjøpers kommende hjem. Din bolig må treffe i magen og hjertet på kjøper.

Nordmenn som kjøper og selger bolig er opptatt av økonomisk verdi, de ser bolig som en investering og er ute etter profitt. Det vil si at boligens tilstand er viktig, den skal stå i forhold til prisen, men de fleste boliger i Norge har god standard. Vi har også et godt lovverk, som beskytter både selger og kjøper. Dette er hovedgrunnene til at det i stor grad er følelsene som styrer boligsalget.

Få frem det unike

Min boligfotograf, Alejandro Tavares, er en spansk multikunstner. Han har jobbet 11 år som boligfotograf i Norge etter å ha jobbet som megler og fotograf rundt i verden.

Han mener det viktigste er å finne det unike ved hver bolig. Alle har noe eget ved seg, enten det er hagen, taket, balkongen, kjøkkenet eller peisen. Det gjelder å finne det som er mest tiltrekkende for målgruppen.

Og har du hus, ta bilder nå. Leiligheter uten balkong kan fotograferes når som helst, året rundt. Men har du hage og uterom; ikke vent. Så kan du heller ta de frem bildene i november når drømmehuset dukker opp og du plutselig må selge.

Kunsten å ta gode bilder

Alejandro bruker tre forskjellige linser og en kombinasjon av blitz og naturlig lys. Han bruker vidvinkel for å få frem romfølelsen, men blir irritert av misbruket som dukker opp i ny og ned, der en liten stue ser stor og luftig ut på bildene. Som megler har jeg bevisst unngått fotografer som prøver på sånt. Det fører bare til irritasjon, hos alle.

Mye av tiden i etterkant av fotograferingen går med til redigering. En leilighet kan ta en time å fotografere, mens redigerings-jobben tar 40 minutter. Før i tiden tok selve fotograferingen lengre tid for da var det nesten ingen som hadde stylet før fotografen kom. Nå er 90% ferdig stylet.

Når vi har klart første mål med å få mange interessert, så kommer bryllupsdag nr 2. Visningen. Da må alt være på sitt beste, igjen.

Det mange glemmer da, er verdien av frisk, ren luft. Men ikke bak boller. Du kommer lenger med lukten av grønnsåpe. Og luft ut, ingenting er verre enn et innestengte soverom.

Når de første inntrykkene har lagt seg, så skal meglerens kanskje viktigste jobb utføres. Da skal budrunden settes i gang og bruden giftes bort.

Ps: husk at du kan velge fotografen selv. Sjekk ut nettsiden til den du får anbefalt og gjør litt research. Det er verdt å bruke litt ekstra tid på å få bildene som selger.

