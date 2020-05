Halverte antall arbeidstimer med digitale leiekontrakter

− Jeg har halvert arbeidstimene mine på utleievirksomheten min etter jeg fikk alle leiekontraktene mine digitalt inn på Hybel Premium, sier Gaute Gude i Urban Eiendom.

Utleie av bolig er ikke et nytt forretningsområde, og det er mange mange som har tunge permer med dokumenter og vanskelige prosesser for å få den daglige utleieforvaltningen til å gå rundt. Dette kan koste både tid og penger for utleieforvaltere.

Leietakerne er fornøyde når ting er på stell Gaute Gude

Gaute har rundt 150 leieforhold i Oslo. Han leier ut i et par bygårder og andre enkeltstående leiligheter i byen. Dette kan medføre mye administrasjon og oppfølging, men Gaute fikk blod på tann da han oppdaget Hybel Premiums digitale leiekontrakter.

− Jeg la inn et par leiekontrakter i starten for å se hvordan det fungerte. Tenkte at jeg ikke skulle ta så stor risiko, men jeg ble overrasket over hvor enkelt det var å legge inn mine eksisterende leieforhold med leiekontrakter. Det gikk smertefritt, og nå har jeg alle mine leiekontrakter i Hybel Premium, forteller Gaute.

De digitale leiekontraktene er utformet i tråd med husleieloven Kontraktene inneholder også frie felter der du som utleier kan legge inn informasjon om leieobjektet, ordensregler og andre elementer du ønsker å ha avtalt med dine leietakere. Dette er “smarte kontrakter” som husker dine spesialvilkår til neste gang du skal opprette en husleiekontrakt. Dette har også vist seg å være en god løsning for leietakerne til Gaute.

− Leietakerne skal slippe å få hjemmesnekrede kontrakter. De er fornøyde når ting er på stell, og med en digital leiekontrakt de kan signere med BankID gir dette et godt førsteinntrykk også for dem, sier utleieren.

