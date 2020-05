Slipp unna bankbesøk og gebyr med gratis depositumskonto

Mange utleiere er nok ikke klare over at det er ulovlig å kreve forskuddsleie. Dette kan ofte være tre måneders forskuddsleie for utleiers trygghet, men selv om dette er med gode intensjoner, så kan dette fremstå utrygt for leietakeren.

For å løse denne utfordringen har Hybel Premium gratis opprettelse av depositumskonto gjennom OBOS-banken når du oppretter en leiekontrakt. Gaute Gude i Urban Eiendom er en av de som har spart både tid og penger ved å bruke denne tjenesten.

Vil du vite mer om digital depositumskonto?

Få full oversikt over dine eiendommer og leieforhold

− Det tar mye tid å besøke banken hver gang man skal opprette eller avvikle en depositumskonto. Hver leiekontrakt må ha sin egen depositumskonto, og dette kommer med et gebyr for hver kontrakt. Med Hybel Premiums gratis depositumskonto sparer jeg 500 kroner i gebyr for hver leiekontrakt, og jeg slipper å gå innom banken, forteller utleieren.

Med Hybel Premiums gratis depositumskonto sparer jeg 500 kroner i gebyr for hver leiekontrakt Gaute Gude

Gratis depositumskonto via Hybel Premium legger seg til din digitale leiekontrakt, slik at du har alt på ett sted. Du slipper å ha dokumentasjon fra banken på ett sted og leiekontrakt et annet sted.

Depositumskontoen blir avviklet og beløpet blir betalt ut til leietaker når den digitale utflyttingsprotokollen er utfylt og signert. Etter signering med BankID fra begge parter overfører OBOS-banken beløpet til leietakeren.

−Gjennom Hybel Premium har alt rundt depositum blitt forenklet, gjort ordentlig og uten at det koster noe ekstra, avslutter Gaute.

Les mer om Hybel Premium!