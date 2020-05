Enkel innkreving av husleie

Det sier seg selv at det ikke er optimalt om husleien uteblir. Du som utleier får ikke penger på konto til å dekke kostnader, og i tillegg må du bruke tid på oppfølging. Med automatisk innkreving av husleie via Hybel Premium er prosessen gjort enklere.

Via Hybel Premium mottar leietakeren en månedlig melding med betalingsinformasjon 15 dager før forfallsdato. Hvis leietakeren ikke betaler innen fristen sendes det automatisk ut påminnelser via SMS og E-post. Leietakeren kan også opprette AvtaleGiro slik at husleien trekkes automatisk.

Om husleien uteblir og det blir et mislighold, så kan du få hjelp av Hybel Premiums inkassopartner Hammersborg Inkasso. Denne tjenesten er gratis og kun et tastetrykk unna.

Selv om Hybel Premium-kunde Gaute Gude i Urban Eiendom har fått hjelp fra Hammersborg Inkasso, så skjer det ikke ofte.

Det har blitt merkbart mindre behov for purringer på husleie Gaute Gude

− Generelt sett mindre purring i det hele tatt. Det sparer meg for ganske mye tid og innsats når leietakerne blir fulgt opp automatisk via Hybel Premium, forteller han.

Om nytten av innkrevingstjenesten har utleieren et ganske enkelt regnestykke.

− Jeg har nærmest ikke tapt en eneste husleie etter jeg tok i bruk tjenestene i Hybel Premium-løsningen. Før kunne jeg tape så mye som 70.000 kroner i året på husleie som uteblir. Det alene er langt over prisen jeg betaler for å ha rundt 150 husleiekontrakter i Hybel Premium, forklarer han.

