Mer enn bare en klokke

Av mekaniske nyheter har Grand Seiko lansert to nye kalibre 9S85 og 9S86. Begge er ekstremt nøyaktig verk med +5 til -3 sek per dag og 55 timers gangreserve. Kaliberne er utstyrt med elementer som er forbedret, deriblant en fjær med dobbelt så sterk motstand mot slag og tre ganger høyere magnetiske resistans. Forskjellen på de to urverkene er at 9S86 kan vise to tidssoner samtidig med sin GTM-funksjon, og ikke minst at det er et HI-BEAT verk.