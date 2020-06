Slik håndterer du bedriftens utgifter hjemmefra

Uansett om de ansatte jobber på kontoret eller hjemmefra, så er det viktig at de har verktøyene de trenger for å kunne gjøre sine oppgaver på riktig måte – også det å håndtere utlegg.

Utleggshåndtereren er en fiffig løsning for bedrifter som ikke har et utleggshåndteringssystem (TEM). Løsningen er en nettbasert tjeneste hvor ledere og controllere har tilgang til informasjon om kortkjøpene i bedriften, i sanntid.

– Prosessen med å godkjenne utlegg kan ikke bli enklere. Et tastetrykk er alt som behøves for å godkjenne eller avvise et utlegg, sier Alexander Rossev, ansvarlig for løsningen hos Eurocard.

Utleggshåndtereren er koblet til Eurocard Pro-appen der de ansatte kobler sammen transaksjoner og kvitteringer i det de gjør et kjøp. Dermed unngår man det evigvarende problemet med ufullstendige utleggsrapporter og manglende kvitteringer.

En annen fordel med løsningen er at all informasjon kan eksporteres til bedriftens økonomisystem – en god nyhet for alle som taster inn opplysningene manuelt.

– Utleggshåndtereren er en løsning som forenkler og er tidsbesparende for alle i bedriften, sier Alexander Rossev.

Fordeler med utleggshåndtereren

Enkel rapportering av utlegg

De ansatte rapportere sine utlegg i Eurocard Pro-appen så snart de har handlet.

Umiddelbar oversikt

Du ser alle rapporterte utlegg i samme stund som de gjøres – sammen med riktig kvittering.

Kontroll over utleggene

Automatisering av kategori og moms. Enkelt å eksportere utleggene til bedriftens økonomisystem.

