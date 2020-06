Fiskestengene du garantert vil elske

Satser du på å få nok fisk til middagen slik at stangen betaler seg selv, så er det ingen vits i å vente. Her er årets råeste modeller:

Her snakker vi stangdesign og teknologi på høyeste nivå . Ikke bare har W8 Spin det beste innen karbonfiber, men også limet mellom karbonfibrene er toppmoderne. Det tar bare ett kast for å innse hvor stort kastepotensiale denne stangen har. Samtidig er den ekstremt følsom og lett. En sikker vinner!

Dette er en utrolig komfortabel stang for sjøørretfiske og med et spennende Samurai-sverd håndtak vil du få godfølelsen med en gang du tar tak i den. Når du i tillegg kjenner den utrolige progressive aksjonen og lynende raske opprettingshastigheten, så vil du ønske at du hadde kjøpt denne stangen for lenge siden.

Speedmaster BX er en tredelt stang som er meget transportvennlig. Den bakre delen av håndtaket er delt for å spare vekt, samt gi stangemnet større mulighet for å jobbe helt ned i enden av stangen under harde belastninger. Langtkastende og presis klinge.

Dette er en ideell stang for fiske med dupp, bombedupp, sluk der du trenger lange kast, samt medium tungt fiske i elv med søkke. Av tekniske spesifikasjoner bør nevnes Shimano SIC SS ringer, XT-60 grafitt og biofibre. Det er en 3-delt modell som har har korkhåndtak og leveres i stangtrekk.

Denne siste godbiten er en brilliant og superlett stang som er designet for kystfiske med sluke og mykt agn. Den har en rask aksjon og kommer med langtkastende klinger som er bygget med Coil Control stangringer og superdelux korkhåndtak.

Den perfekte stang for kystfiske etter sjøørret og havabbor.

Fant du ikke drømmestangen her, så er det mye annet å velge mellom i nettbutikken til Skitt Fiske.

Deretter er det bare å pakke sekken for å komme seg ut i naturen, med ny stang og fiskelykke!