Sparetipset du ikke vil gå glipp av

Kanskje man har samme inntekt og boliglånsbank som naboen, men av en eller annen grunn har hun lavere rente enn deg. Men hvorfor er det slik? Stikkordet er kredittscore. Kredittscore er et tall fra 0 – 1,000 som brukes av alle norske banker når de skal vurdere deg som kunde.

Defero er et raskt voksende fintechselskap som gir deg svar på nettopp slike spørsmål – hvilken rente kan JEG få?

Defero gir deg en unik, personlig rapport om din økonomi. Denne inneholder din kredittsjekk og kredittscore, budsjett og hvilke muligheter du har. Deferos økonomiske analyse avdekker normalt sparemuligheter på 14,000 kr per år for sine medlemmer.

Michael tester Defero

Michael er interessert i å få bekreftet at han ikke har betalingsanmerkning. Samtidig er han nysgjerrig på hvilken kredittscore han har, og hvilke renter denne kan gi ham. På 30 sekunder registrerer han seg enkelt med BankID.

Det viser seg at Michael har en god score! Tallet viser 734 av 1,000 og forteller Michael at han har en høyere score enn 64% av Deferos medlemmer. Samtidig er det også morsomt å se at han har høyere score enn snittet i byen sin, samt snittet for Norge! Lettelsen er komplett når han også får bekreftet at han ikke har noen betalingsanmerkninger. Dette er gode nyheter!

Det er nemlig slik at alle norske banker benytter seg av din kredittscore når de skal vurdere om du får bli kunde eller ikke. Har du en god kredittscore er dette direkte knyttet til hvilke muligheter og betingelser du får.

Verdien av dine data

Michael beveger seg videre i Deferorapporten sin og oppdager fort at han har dårlig rente på lånet sitt. Rentene har jo falt mye den siste tiden og Michael var derfor veldig fornøyd med å ha fått en rente på 1,7% på boliglånet sitt og 14% på forbrukslånet sitt.

Men, selv om renten hans er satt ned, er det langt fra sikkert at den er satt nok ned. Michael ser at hans kredittscore indikerer at han kan få langt lavere renter. Deferos algoritmer kombinerer rente -og kredittdata og kan dermed vise hvilken rente et medlem bør ha, basert på sin kredittscore.

Michael innser at han nå har et svært godt argument for å få lavere rente og får lyst å ta en telefon til banken.

Forbedre økonomien



Det er overraskende å se hvor mye Michael kan spare på å reforhandle lånene sine. Hele 24 316 kr i året. Her må det tas grep – effekten er jo betydelig!

Michael har fått blod på tann og fortsetter letingen etter måter å forbedre økonomien sin på. Michael arvet penger for noen år siden og pengene har stått på konto siden. Har blir sjokkert når han oppdager hvor stor årlig inntjening han går glipp av hvert år, ved å ikke la disse pengene jobbe for ham.

Samtidig innser Michael at lønnsreduksjonen han har fått, gjør at han ikke har tilgang på mer lån. Bankene har strenge regler å forholde seg til, og privatpersoner kan kun låne inntil 5 ganger inntekten sin.

Budsjett - hjørnestenen i enhver god privatøkonomi

Vi har vel alle tenkt på å lage et budsjett for å få kontroll på økonomien, men lagt det fra oss fordi det virker så kjedelig. Michael synes derfor det var utrolig kult å se hvor spennende og enkel budsjettfunksjonen i Defero var. Der får han fortløpende se hvor mye andre bruker på sine utgifter, samtidig som effekten av budsjettet oppdaterer seg ettersom han skriver inn ny informasjon.

Det gjorde det mye morsommere å budsjettere og førte til at Michael faktisk tok seg tid til å lage et ordentlig budsjett. Slik avdekket han ytterligere sparemuligheter på 4 342 kr hver måned!

Få full kontroll på privatøkonomien, gratis, på Defero og se hva du kan spare. Husk – kredittscore er ikke synsing, det er den faktiske scoren brukt av alle norske banker til å kredittvurdere deg.

