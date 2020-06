Slik holdt de butikken åpen

MILLEA er en klesbutikk for motebevisste kvinner som forventer det lille ekstra. Butikken, som ligger i Trekanten Senter midt i Asker sentrum, selger eksklusive merkevarer og legger vekt på attraktive merker, og å yte god service.

Som alle andre faghandlere og forretninger, med unntak av dagligvare, har koronatiden vært tøff for MILLEA.

– Den første offisielle koronadagen var helt uvirkelig. Jeg hadde akkurat vært gjennom en komplisert deling av selskapet og var endelig begynt å komme à jour med økonomien. Umiddelbart tenkte jeg at dette kan gjøre at alt jeg har jobbet for, faller sammen. Heldigvis slo det inn et slags kampinstinkt i meg som sa: «Dette skal jeg klare! Dette skal jeg komme meg igjennom», forteller daglig leder Turid Thomassen i MILLEA.

Kom i kampmodus

Hun sier at mars var nesten skremmende der nesten halvparten av butikkene i Trekanten var stengt og store deler av senteret var mørklagt, men legger til at for henne var ikke alternativet å lukke butikken. MILLEA-sjefen valgte i stedet å brette opp ermene og stå på for å komme helskinnet gjennom koronakrisen.

– Jeg snudde hver stein og var tvunget til å tenke nytt. Jeg måtte tenke hvordan skal jeg nå ut til kundene mine når de fleste ikke engang tør å gå ut av døren? Målet var å komme seg gjennom denne krisen, forteller Thomassen.

Selv om hun dessverre måtte kutte ned på arbeidstimene til de ansatte, er de i dag tilbake og har igjen en arbeidsplass å gå tilbake til.

Ga liv til gamle planer

Hun børstet blant annet av støvet på gamle planer om å bruke sosiale medier mer.

– Det er velkjent at sosiale medier er viktig for å øke salget, og nå fikk jeg endelig iverksatt planene om å bli enda mer aktiv på Instagram og Facebook. For å nå kundene som nå ikke kom i butikken lagde jeg enkle og personlige presentasjoner av klærne i butikken. Jeg tilbød også å levere gratis til dørene i nærområdet rundt i Asker, fortsetter Thomassen.

For ett års tid siden tok hun i bruk Visma eAccounting. Noe som også har vært viktig for å holde butikken gående gjennom krisen.

– Vi gikk over til Visma eAccounting i utgangspunktet for å spare penger. Samtidig har systemet gitt oss bedre oversikt over økonomien, sier butikkeieren.

Hun forteller at hun i dag selv kan gå inn og kjøre ut rapporter og statistikker og hun sjekker ofte status på betalinger og regninger via mobilen. Hun anslår at hun har spart nesten 70 prosent av regnskaputgiftene på å gå over til Visma eAccounting. I tillegg er regnskapsførsel blitt mye mer effektiv.

– Før måtte jeg sende epost til regnskapsføreren om det var noe jeg lurte på, og så tok det litt tid før jeg fikk svar. Nå finner jeg selv svaret i systemet hvor jeg og regnskapsføreren ser de samme bildene og får opp den samme informasjonen i programmet. Tidligere samlet jeg bilag og kvitteringer i permer, som jeg måtte levere regnskapsføreren. I dag tar jeg bare bilde av en kvittering og så kommer den automatisk inn i systemet, sier Thomassen.

Hundre prosent skybasert

Visma eAccounting er et 100 prosent skybasert regnskapsprogram for små bedrifter. Det har funksjoner som fakturering, innlevering av mva, lønn og lager. Systemet kan kobles sammen med en rekke andre løsninger, for eksempel et kassasystem. Det gjør at dagsoppgjøret fra dagen automatisk blir bokført i Visma eAccounting.

Blant brukerne av Visma eAccounting er det bedrifter som selv gjør regnskapet. Andre samarbeider med en regnskapsfører gjennom programmet og noen overlater alt til regnskapsføreren. Dette gjør Visma eAccounting veldig fleksibelt siden kunden selv kan velge selv hvordan de vil jobbe med regnskapet. Programmet inneholder mange automatiske funksjoner, som gjør at brukeren slipper å bruke mye tid på regnskapet.

