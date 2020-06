Sara Palm Dahlblom er ansvarlig for Eurocard bedriftssupport. Hun er klar på at bedriften med enkle midler kan gjøre livet adskillig lettere for de ansatte.

– Med gode rutiner og riktig verktøy kan utleggshåndteringen gjøres svært effektivt og tidsbesparende.

Her er et par tips fra Sara som løser noen av de vanligste utfordringene hun hører om fra sine kunder.

1: ”Det er for tungvint å skrive utleggsrapporter”

– Det er vi helt enige i. Vår rapport – som vi har laget sammen med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm – viser at det kan ta opptil 55 minutter for bedriften å håndtere ett eneste utlegg. At det tar så lang tid skyldes ofte den manuelle håndteringen av papirkvitteringene.

Løsning: Digitaliser utleggshåndteringen.

– Bedrifter som ikke bruker et system for utleggshåndtering kan digitalisere utleggshåndteringen ved hjelp av Eurocard Pro-appen som har enkle funksjoner for alle steg i prosessen, sier Sara Palm Dahlblom.

Den ansatte kan eksempelvis få betydelig bedre kontroll over egne utlegg og slippe å legge ved papirkvitteringer ved å:

Ta et bilde av papirkvitteringen med skannerfunksjonen i Eurocard Pro etter kjøpet. Kvitteringen matches umiddelbart med rett transaksjon i appen.

Deretter kan du enkelt sende informasjonen videre til den personen som skal godkjenne utlegget. Alt skjer i appen – null behov for papirhåndtering.

Les mer om utleggshåndtereren her

2: ”Det er vanskelig å få oversikt og det blir for mange feil i utleggsrapportene”

– Kvitteringer som mangler, manuelle utleggsrapporter som er feil utfylt, og mange rapporter som må godkjennes i siste øyeblikk. Dette gjør at ledere og administratører mister oversikten over bedriftens utgifter, og må sette av tid til å fremskaffe kvitteringer og ferdiggjøre utleggsrapporter.

Løsning: Få digital oversikt over alle utlegg.

Utleggshåndtereren er et nettbasert verktøy som samler og oppdaterer informasjon om alle bedriftens kortkjøp i sanntid. Ledere og administratører kan når som helst gå inn i utleggshåndtereren og:

Se hvilke utlegg som er rapportert og hvilke som er på vei..

Kategorisere og godkjenne utleggsrapporter.

Enkelt sende godkjente rapporter videre til bedriftens økonomisystem.

Utleggshåndtereren er en del av Eurocard Pro-appen og transaksjonene kobles til rett kvittering i appen før de kommer til utleggshåndtereren.

Les mer om og last ned Eurocard Pro gratis