Bilferien du sent vil glemme

Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé. Bilen som leker med gravitasjonskreftene i svinger, og som gjør Norges mest svingete fjellveier til en lek.

Den er nesten 5 meter lang og har en toppfart på 253 km i timen. Designet er upåklagelig lekkert, i kjent Porsche stil. Suv coupeen har god plass og passer til en aktiv ferie, perfekt for en tur til de ville alper i vest.

Om du ikke har besøkt Sunnmøre før, så er det bare å sette seg i bilen. Ta turen fra hovedstaden og over til det fagre Vestland, via Ålesund og videre til Norangsdalen. Du mister nesten pusten av det voldsomme landskapet når du nærmer deg Sunnmørsalpene.

Det mektige fjellmassivet like sør for Ålesund bærer navnet med rette. Steile fjellsider, stup og taggete topper som rager 1700 meter rett fra fjorden, utgjør et fjellområde som ikke er så vanlig her til lands. Du får følelsen av å være lenger sør i Europa så fort du skimter de spisse fjelltoppene i det fjerne.

Alle som har vært vest for Otta vet at veiene er av et annet kaliber enn på Østlandet. Svingete veier fører deg fremover, med motgående trafikk og lange smale tunneler. Det er ikke for alle, og spesielt hvis du er oppvokst i, eller rundt hovedstaden, så kan nervene bli satt på prøve en gang eller to i løpet av turen.

I Porsches nye familiebil, føler du deg derimot like trygg som du skulle ha vært på oppover E6, idet du cruiser bortover de eventyrlige Vestlandske veiene. Det går unna, men det er sjelden du føler deg så i ett med asfalten, som i denne lekne coupeen.

Veien fra Ålesund går videre til Magerholm og ferjen over til Sykkylven. Herfra følger fylkesvei 60 fjorden et stykke, før den brått tar av nordover og sneier innom Stranda. Da har omgivelsene endret karakter, og Stranda åpenbarer seg for den veifarende i bunnen av dalen.

Fra Stranda kjører vi videre mot Norangsdalen, som ligger midt blant noen av de største og mest spektakulære alpetindene. Slogen (1564 moh.), Smørskredtinden (1631 moh.) og Kvitegga (1693 moh.) er de mest kjente, og området et eldorado for fjellklatrere og friluftsfolk.

Dalens høyeste punkt er 300 moh. så her sier det seg selv at det er lett å føle seg litt liten. Og i Nordangsdalen blir veien merkbart smalere. Her er det ikke så mange steder det er plass til to biler i bredden.

Den smale veien er som skapt for kjøring med en bil som denne, selv om fartsgrensene legger en naturlig demper på fartsopplevelsen. Likevel får bilen virkelig vise hva den duger til, og kjøringen i skyggene av fjellveggene som rager over en kilometer til værs, gir kjøringen en dimensjon man ikke kan oppleve mange andre steder.

Turen avsluttes på Union i Øye, i den andre enden av dalen. Husets eplekake, en iskule og en kopp kaffe i de ærverdige omgivelsene setter et perfekt punktum for denne delen av turen.

