Sikrer økonomien til sjøsikkerhetsgründer

– Jeg vil bruke mest mulig tid på arbeid som gir inntekter og minst mulig tid på administrasjon og regnskap. Da er PowerOffice Go perfekt, forteller daglig leder Bård-Ivan Kjelbergvik i Flåtens Safety.

Det nystartede selskapet leverer og kontrollerer brann- og redningsutstyr i fiskebåter, turistbåter, brønnbåter og fartøyene til oppdrettsselskaper og forsvaret.

Flåtens Safety holder til under landemerket Svinøybrua i Svolvær, midt i skipsindustriens hjerte. Kundene kommer fra hele Nord-Norge.

Utenfor moloen som beskytter havna står den berømte og rørende fire meter bronseskulpturen «Fiskerkona». Hun skuer utover Vestfjorden og hilser fiskerne som er på utror. Samtidig er hånden til ly mot været der hun speider utover havet, med bekymring om hun får mannen sin hjem helskinnet i kveld også. Med utstyr levert og kontrollert fra Flåtens Safety ombord, er sjansen svært stor for at «Fiskerkona» får gjensyn både med fisker’n og alle andre sjøfarende.

Gründerbedrift med 30 år gammel historie

Kjelbergvik etablerte selskapet i desember i 2019, og var i full drift fra nyttår 2020, sammen med kompanjongen Erlend Heimlund Eriksen. Den nystartede bedriften har imidlertid røtter tilbake til 1980-tallet som del av Flåtens Elektro.

Daglig leder Bård-Ivan Kjelbergvik i Flåtens Safety.

Da Flåtens Elektro ble en del av Aqila elektro i 2019, grep Kjelbergvik sjansen og videreførte satsingen på salg og kontroll av overlevingsdrakter samt rednings- og slokningsutstyr for store og små båter.

Å starte opp virksomhet sammenlignes ofte med å havne på dypt vann uten gode svømmeferdigheter, men med PowerOffice Go får Kjelbergvik full oversikt over selskapets økonomiske situasjon til enhver tid. Er det store utgifter som venter? Har kundene betalt sine fakturaer? Kjelbergvik har like god innsikt i bedriftens økonomi som regnskapsføreren. Han forteller at det var regnskapsføreren som anbefalte PowerOffice Go.

– Det var veldig lett å komme i gang. Det var ikke rare opplæringen jeg trengte før jeg behersket alle de nødvendige funksjonene. Systemet er også så brukervennlig at jeg stort sett finner ut av ting selv om det er noe jeg ikke har gjort før, sier Kjelbergvik.

Enkelt og intuitivt

– PowerOffice Go er enkelt og intuitivt. Systemet er veldig bra for samhandling mellom oss og kunden siden både vi og kunden ser de samme bildene og er oppdatert på samme dashboards, sier autorisert regnskapsfører Ulf Kielland i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. Regnskapshuset leverer regnskap og årsoppgjør til Flåtens og står også for lønnskjøringen hos Flåtens Safety.

Kielland legger til at PowerOffice er veldig mye mer intuitivt enn tradisjonelle regnskapsprogrammer, som Kjelbergvik også har erfaring med å bruke.

– De er mye vanskeligere å bruke for en som ikke er utdannet i regnskapsfaget. Dermed går det bort mer tid til administrative oppgaver som ikke gir verdi for bedriften, sier Kjelbergvik og fortsetter:

Klarer seg nesten med appen

– Med PowerOffice Go er det veldig kjapt å logge inn og godkjenne og betale regninger eller opprette utgående fakturaer. Det er nesten så jeg klarer meg med mobilappen, og jeg får gjort unna praktiske ting knyttet til regnskapet uansett om jeg er hjemme eller på reise. Med PowerOffice Go sparer jeg både tid og frustrasjon.

Flåtens Safety har lagt ut egen epost-adresse for inngående fakturaer på sine hjemmesider.

– Dermed kan kunder sende regninger som automatisk går rett inn i regnskapssystemet. Banken er også integrert så jeg kan godkjenne fakturaer og betale rett fra PowerOffice Go, fortsetter Kjelbergvik.

Flåtens Safety-gründeren innrømmer imidlertid at han kan hente ut mer effektivisering ved hjelp av PowerOffice Go:

– Timelister fører vi fortsatt på papir. Neste skritt er å ta i bruk timeføring i PowerOffice Go.

