Derfor er dårlig lyd dyrt

Visste du at en gjennomsnittlig arbeider kaster bort 29 minutter i uka på grunn av dårlig lyd? Minuttene kan drukne i støy fra kollegaer, dårlig forbindelse under telefonmøter eller under møter. Dette koster bedrifter dyrt, for som alle vet så er tid penger. 29 minutter per uke tilsvarer 725 dollar - det tilsvarer over 4500 kroner for en ansatt. Har du for eksempel 100 ansatte vil det si at din bedrift taper voldsomme summer på grunn av noe så grunnleggende som lyd.

Med 100 ansatte taper bedriften over 70.000 dollar - det tilsvarer over 655.000 kroner i året.

Dårlig lyd og støy har flere negative følger som fører til tapte inntekter: Ved mye støy på kontoret blir ansatte ukonsentrert og effektiviteten svekkes. Med dårlig lydkvalitet under telefonsamtaler og digitale møter fører det ofte til at viktige beskjeder og instruksjoner blir tapt - dette fører igjen til at flere arbeidere starter på feil arbeidsoppgaver som følge av misforståelsen.

Svekket produktivitet er dessverre ikke den eneste følgen av dårlig lydkvalitet. I en rapport fra EPOS* medgir en av fem ledere at de også har opplevd misfornøyde kunder, økonomiske tap som følge av feil utførte arbeidsoppgaver, og økonomiske tap som følge av tapte avtaler og muligheter. For en selger vil dårlig lyd under en samtale eller kundemøte være katastrofalt, og kan i verste fall føre til at man mister kunden.

Hva sier de ansatte i undersøkelsen?

50% blir forstyrret av høylytte kollegaer

35% blir frustrert eller irritert som følge av dårlig lydkvalitet

48% blir forstyrret av et støyende arbeidsmiljø

Hvor ligger problemet?

Støy kan bli forårsaket av flere ting. Den menneskelige faktoren og bakgrunnsstøy, mens den tekniske faktoren går på dagens utstyr og audioformat. I de fleste bedrifter er det kun utvalgte ansatte som får lov til å bestille nytt utstyr, dette gjør at prosessen for å oppgradere det tekniske utstyret går sakte. For å få bedre lydkvalitet er det viktig for bedrifter å innse at lydutstyr bør prioriteres på lik linje som pc’er og mobiltelefoner.

Å oppgradere det tekniske utstyret har flere positive følger: Bedre kvalitet på møtene gjør at det blir færre misforståelser og tid tapt, du slipper frustrasjonen av å gjenta deg selv eller å kaste bort til på “tekniske problemer”, og det kan føre til betraktelig mindre reisevirksomhet. Alt kan gjøres der du befinner deg ved hjelp av perfekt lyd og ofte video.

I rapporten fra EPOS svarte over 50% av lederne at en effektiv lydløsning vil redusere problemer som misforståelser mellom kollegaer, og de økonomiske følgene av at feil arbeidsoppgaver blir utført. De mener også at effektiviteten, produktiviteten og kundeforhold kan bedres som en følge av bedre lydløsninger.

*Undersøkelsen ble utført av IPSOS på vegne av EPOS.