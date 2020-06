Italiensk luksusmerke med egen butikk i Oslo!

Jacob Cohen ble grunnlagt i 1985 i Italia av Tato Bardelle. Han hadde etablert flere suksessfulle merker tidligere, og det nye merket etablerte seg raskt som det første eksklusive luksus denimmerket i Italia. Det ble også det aller første denim-merket som ble solgt i high-end butikker over hele verden.

Bedriften gikk jevnt og trutt i nesten to tiår, men det var i først i 2003 at Jacob Cohen virkelig tok av. Da tok sønnen Nicola med liv, lyst og kreativt talent over sin fars firma.

Nicola Bardelle designet blant annet den første denimbuksen for herrer med «skinny-fit» , som så bra ut sammen med en blazer. Siden den gang har denne kombinasjonen vært en sikker vinner hos italienske menn, og senere også hos menn over hele verden.

Å etablere nye trender var bare ett av de ambisiøse målene til Nicola Bardelle, som han nådde med sin oppfinnsomhet og konstante ønske om å fornye seg. Men selv om han var opptatt av å bane vei i motebransjen, så var hovedfokuset alltid å lage tradisjonelle skreddersydd denim, med upåklagelig slitestyrke.

For å få den beste kvaliteten og slitetyrken, var valg av denimstoff avgjørende . Bardelle brukte stoffer som japanske Kurabo og Kuroki denim, som ha kombinerte med lekre detaljer. Blant annet brukte han nagler og knapper i ruthenium, platina og karbon. Bak på buksene plaserte han logoen, som er laget av hestekinn De samme materialene og detaljene blir brukt på alle Jacob Cohen sine bukser i dag.

Opptatt av miljøet

Fortid og fremtid, tradisjon og innovasjon i skjønn harmoni, gjør alle produktene til Jacob Cohen til godt håndverk. Den manuelle metoden, med innslag av moderne teknikker, gjør det til miljøvennlige produkter som er til det beste for kunden. Dette har vært et hovedelement i Jacob Cohen sin bedrift – helt fra starten. Bruken av naturlig bleking, uten kjemiske prosesser i fargingen av stoffet, kjennetegner alle kolleksjonene merket har hatt.

Du gjenkjenner buksene til Jacob Cohen på logoen som er laget i hesteskinn

I 2004 kom Jacob Cohen også med en kolleksjon for kvinner, chinos for menn og flere «Limited Editions». I 2008 introduserte de også menns «total look» og kun to år senere kom det samme for kvinner: jakker, kåper, skjørt og strikk, men også capser og belter. Kolleksjonene har en unik og gjengkjennbar stil, med karakteristikk design.

Sofistikerte fargekombinasjoner og bruken av flotte stoffer som Loro Piana, Carlo Barbera og Vitale Barberis Canonico går igjen i de ulike kolleksjonene.

I 2017 ble prosjektet «Made to Measure» presentert med stort hell. Klærne ble skreddersydd etter kundens behov og smak. Det ble matchet med et bredt spekter av ulikt tilbehør, som store merkelapper, knapper, nagler og valgfritt broderi.

Egen butikk i Oslo

Jacob Cohen sine produkter er tilstede i de mest eksklusive butikkene verden over, og kolleksjonene er for tiden tilgjengelig i 550 utvalgte butikker i Italia.

I Oslo ligger butikken i Akersgata 18 og den bugner nå over av spennende sommernyheter.

Besøk også hjemmesiden