Hva trenger du som utleier?

– Som utleier må man opptre proft og i henhold til juridiske retningslinjer. Det finnes flere fallgruver og enten man leier ut privat, eller i stor skala vil jeg si det lønner seg å gjøre det gjennom Husleie.no, forteller utleier Pål Restad.

Restad har i flere år leid ut privat, men etter å ha etablert utleiefirmaet MySpot Living har han nå blitt dreven på utleiemarkedet.

– Som utleier er det mange fallgruver, spesielt i forhold til det juridiske, derfor kan det være veldig betryggende å ha Husleie.no i ryggen. De har jurister som hele tiden sørger for at kontrakter og avtaler er oppdatert i forhold til lovverket. Da slipper man selv å ha fullstendig oversikt.

Dette er Husleie.no Husleie.no er en utleieplattform som gjør boligutleie mindre tidkrevende, og gir private og profesjonelle utleiere trygghet og økt kontroll – slik at det blir mindre stress og bedre lønnsomhet., enten du leier ut en eller flere boliger. Plattformen støtter hele livsløpet i leieforholdet; fra annonsering av boligen, håndtering og kredittsjekking av potensielle leietakere, opprettelse av leiekontrakt og depositumskonto med BankID-signering. Videre er det automatisk innkreving av husleien, med purringer og eventuell inkasso, og du får juridisk bistand ved behov. Skal du avslutte leieforholdet er det en enkel prosess for dette også i systemet. Både utleier og leietaker har tilgang til en rekke tilleggstjenester som forsikringer og flere depositumsløsninger. Ønsker du også å få en enklere hverdag som utleier? Klikk her for mer informasjon.

– En av de største fallgruvene er i forhold til depositumskonto. Selv om det er praktisk og man har gode intensjoner er det ikke lov å opprette en depositumskonto i eget navn - det må være i leietakers navn. Har utleier begått denne feilen vil leietaker kunne kreve tilbake det fulle depositumsbeløpet med loven på sin side, uavhengig om det er skjedd skader på leiligheten.

Husleie.no tilbyr superenkel opprettelse av depositumskonto, og alt gjøres på nett. Kontoen opprettes enten samtidig som leiekontrakten, eller direkte fra Husleie.no. Leietaker signerer raskt og enkelt med BankID. Andre banker tar mellom 300-2000 kr for en depositumskonto, avhengig om du er kunde eller ikke. De fleste banker krever også at du er kunde, og får husleien betalt inn til en konto i samme bank. Dette slipper man her. Depositumskontoen koster kun 249,-, men velger du å forvalte leieforholdet hos Husleie.no, er kontoen inkludert.

Les mer om depositumskontoen til Husleie.no her.

Testet flere, valgte Husleie.no

Da Restad etablerte MySpot Living, sammen med sine partnere, testet de flere utleieplattformer før valget falt på Husleie.no.

– Det som er en fordel med Husleie.no er at systemet guider utleierne gjennom de forskjellige prosessene; leiekontrakt, depositumskonto, innkreving av husleie, inkasso, utflytting og eventuelt utkastelse.

– Som utleier lønner det seg å ha alt på en plattform, spesielt i forhold til GDPR. Det har kommet strenge retningslinjer når det gjelder oppbevaring av leietakers opplysninger, og vi har sett eksempler i utlandet på at store utleiere har fått bøter for brudd på disse retningslinjene. Dette kommer trolig også til å bli fulgt opp i Norge.

Les mer om Husleie.no her

Etter å ha jobbet med utleie i over 20 år, har jeg aldri vært borte i et system som er så oversiktlig og hjelpsomt. Pål Restad, MySpot Living





Blir fulgt gjennom prosessene

For mange utleiere er den store skrekken innkreving av husleie, og hva man gjør dersom leietaker ikke betaler. Restad forteller at med en utleieplattform i ryggen kan man føle seg trygg på at du som utleier følger loven.

– Kommer man i en negativ situasjon får man hjelp gjennom prosessen. Slik det fungerer hos Husleie.no er det slik at systemet sender ut faktura til leietakerne, blir det ikke betalt følger systemet opp med purringer. Jeg som utleier kan gå inn og få en komplett oversikt over betalinger, og trenger ikke ta tak i purringene personlig.

Se hvordan Husleie.no kan bistå deg som leier ut - enten det er en sokkelleilighet eller et større antall utleieboliger.

Bruker mindre tid på administrasjon

Restad er full av lovord om Husleie.no, og han forteller at det har blitt det viktigste verktøyet i bedriften.

– For meg er Husleie.no veldig intuitivt og brukervennlig. Overfor leietakerne er det viktig å være ryddig, og når alt er samlet på ett sted har man den ryddigheten. Det er et brukervennlig system for både utleiersiden, og leietakerne.

– Alt ligger på nett, og jeg har alltid tilgang til systemet via pc, telefon eller Ipad. Husleie.no er med deg gjennom hele prosessen og det er mulig å annonsere på Finn.no gjennom systemet. Jeg har jobbet med eiendom og utleie i over 20 år, og jeg har aldri vært borte i et system som er så oversiktlig og hjelpsomt for meg som utleier, konkluderer Restad.

Ønsker du også å få en enklere hverdag som utleier?

Klikk her for mer informasjon.