Sikkerhet er selve kjernen i videokonferanse

Pexip leverer videokonferanseløsninger til de største virksomhetene i verden og da er sikkerhet og personvern helt avgjørende. Derfor tilbyr Pexip videokonferanseløsninger som bruker industristandard kryptering og sikkerhetsprotokoller for å opprettholde både personvern og sikkerhet.

Vi har registrert debatten om sikkerheten knyttet til bruk av ulike videoløsninger. Sikkerhet og personvern er selve startpunktet for all vår utvikling og noe vi har jobbet kontinuerlig med siden oppstarten av selskapet i 2011, sier administrerende direktør Pexip, Odd Sverre Østlie.

I løsningen fra Pexip er det allerede bygget inn ulike sikkerhetsfunksjoner, som blant annet valgfri mulighet for å bruke pin koder, både for møteleder og deltakere. Muligheten til å låse møtet når alle som skal delta er logget inn, har også vært på plass lenge. I tillegg har virksomheter som bruker Pexip muligheten å ha løsningen på egne servere, og legge inn diverse skreddersydde sikkerhetsløsninger som passer nettopp deres virksomhet. Mulighetene er mange og sikkerhetsnivået kan tilpasses ulike behov.

Unike sikkerhetsløsninger fra start

I en tid hvor hundretusentalls medarbeidere i Norge nå jobber hjemmefra har sikkerhet og personvern blitt et alt mer sentralt tema for mange virksomheter, private så vel som offentlige. I Pexip har sikkerheten vært i høysetet helt fra starten og man har over lang tid utviklet unike sikkerhetsløsninger i tett samarbeid med kunder og brukere.

I tillegg til å tilby en unik brukeropplevelse for våre brukere, er vårt fokus på sikkerhet og personvern det viktigste arbeidet vi gjør. Den eksplosive veksten i antall hjemmekontor bidrar også til en økt innskjerping på sikkerhet, og vi er i dag tilfreds med at vi i har lang erfaring med å utvikle og levere unike sikkerhetsløsninger i tett samarbeid med kundene våre, sier Odd Sverre.

Forståelsen for både virksomhetens sikkerhetsutfordringer og den enkelte medarbeiders personvern sitter dypt i DNA-et til Pexip. Dette er en sentral kjerneoppgave i utviklingen av verdensledende løsninger for å skape en plattform og et system som ivaretar både individets behov for personvern, men som samtidig også sikrer virksomhetens behov for kontroll.

Det er veldig positivt at søkelyset på bransjen nå også dreier seg mer om både sikkerhet og personvern, hvor det ene overhodet ikke utelukker det andre, snarere tvert imot. Det er helt avgjørende at virksomheter føler seg trygge på at den interne kommunikasjonen er beskyttet, samtidig som den enkelte medarbeiders personvern blir ivaretatt i henhold til gjeldende regler og lovverk, sier Odd Sverre.

