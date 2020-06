Vil styrke folkehelsen gjennom digital helseplattform

– Pasientreisen er tungvint og gammeldags. Det har skjedd lite de siste 20 årene. Vi ønsker å gjøre den enklere og mer moderne uten å gå på bekostning av kvaliteten, sier Richard Asheim, daglig leder i Tigeni.

Uten verken medisinsk utdanning eller erfaring fra helsevesenet gikk han og medgründer Fionn Bass i gang med å lage en digital helseplattform.

Som nystartet selskap er det ekstra viktig å ha et regnskapssystem som lar gründerne bruke minst mulig tid på regnskap og administrasjon slik at man kan bruke mest mulig tid på å få tjenestene ut i markedet. I tillegg er det viktig at systemet gir en lettfattelig oversikt over inntekter, utgifter, likviditet og resultat. Alt dette fant Asheim og Tigeni i Visma eAccounting levert av Finance Professionals. God oppfølging fra regnskapsfører Joachim Haugen har hjulpet Tigeni gjennom oppstartsfasen og er viktig når selskapet nå skal vokse videre.

Sikker og trygg helsetjeneste hjemmefra

– Utgangspunktet var å lage en god brukeropplevelse. Vi holdt bevisst leger og andre helsearbeidere utenfor da vi laget prototypen. Den testet vi på 20 personer. Med tilbakemeldinger fra forsøkspersonene utviklet vi versjon 2.0. Den presenterte vi for leger og sikret at helseplattformen er medisinsk forankret, fortsetter Asheim.

I dag sitter det personer med medisinsk bakgrunn i styre og organisasjon som sørger for at hele konseptet er i tråd med de til enhver tid gjeldende standarder i norsk helsevesen.

Tigeni tilbyr en pakke der man enkelt, trygt og sikkert kan ta regelmessige blodprøver hjemme. I tillegg får man legekonsultasjon via video samt en sykdomsforsikring.

Selve prøven er et lite stikk i en finger, en kapillær metode. Fem dråper blod er nok. Tigeni samarbeider med et laboratorium i Nederland som har utviklet en teknologi som ivaretar den lille blodprøven underveis til laboratoriet. Hos legen gjøres tilsvarende prøver vanligvis venerisk; ved at man fyller opp ett eller flere prøverør ved å tappe blod fra en åre.

Blodprøvene forteller om hvilke verdier man har, samtidig vil de regelmessige blodprøvene fortelle om hvordan verdiene endrer seg over tid.

Prøveresultatene blir tilgjengelige i et lett forståelige dashboard på mobil og PC. De inkluderer informasjon om blodverdier samt tiltak og veiledning for kunne forbedre egen helse. For å sikre helsedataene, brukes blant annet BankID-pålogging.

Tjenestene selges både til privatpersoner og til bedrifter som en del av bedriftshelsetjenesten. Om lag halvparten av kundene kommer fra bedriftsmarkedet.

Informasjon skaper motivasjon

– Vi tror at informasjon skaper motivasjon. Vi gir gode råd og tips til hvordan man kan endre livsstilen om for eksempel om kolesterolnivået øker. I Skandinavia er vi veldig flinke til å ta vare på de som er syke, men vi er ikke like gode på forebyggende helsearbeid. Det ønsker vi å endre, fortsetter Asheim.

Ifølge Asheim har alle analyser Tigeni tilbyr en nøyaktighet på 95% eller høyere sammenlignet med de venøse prøvene.

– Hvordan har koronakrisen påvirket forretningen?

– Pandemien har bidratt til å fremskynde digitaliseringen innen helsetjenester og har gjort at folk har fått større aksept for videomøter og -konsultasjoner. Det har gitt oss flere kunder, svarer Asheim.

Samtidig snudde Tigeni seg raskt rundt og tilbød bedrifter en covid-19-tester for sine ansatte.

– Siden vi allerede hadde en digital helseplattform, var det enkelt å snu oss rundt og lage en digital covid-19-plattform.

Asheim forteller at Tigeni også er i ferd med å koble helseplattformen med data fra pulsklokker og helseapper. Slik samles enda mer helsedata i plattformen. Dermed kan Tigeni eller leger gi enda bedre helseråd til kundene.

Dag Olav Berntsen, som til vanlig er medisinsk ansvarlig lege i Mosaic Medical, har deltatt i prosessen underveis med å utforme og kvalitetssikre produktet. Han har veldig stor tro på konseptet og sier at det vil både utfylle og forenkle måten medisin praktiseres på i dag.

– Jeg er særlig imponert over nøyaktigheten på analysene og brukervennligheten til plattformen som bidrar til at folk har bedre innsikt i egen helse. Opplysningene er lett tilgjengelige, godt forklart og det er enkelt å raskt komme i kontakt med en lege om det er behov for det, sier Berntsen og fortsetter:

– Det sykdomsforbyggende aspektet er en vesentlig del av det medisinske feltet og ved å motivere mennesker til aktivt delta i denne prosessen skapes det en helsefremmende effekt som kommer både den enkelte og samfunnet til gode.

Brukervennlig og effektivt regnskapssystem

Tigeni-gründer Asheim forklarer hvorfor Tigeni valgte Visma eAccounting:

– Vi så etter et skybasert regnskapssystem med god og intuitiv brukeropplevelse. med Visma eAccounting har vi full oversikt over hva som forfaller og hvordan likviditeten er til enhver tid. Visma eAccounting hjelper oss med å ha full kontroll over inntekter og kostnader, foreteller Asheim.

Helse-gründeren trekker også frem at systemet har en rekke effektive løsninger, blant annet at man kan godkjenne fakturaer fra mobilen eller at bilag avfotograferes på mobilen og posteres automatisk.

– Vi kjøper en del IT-tjenester gjennom månedlig autotrekk på kredittkort. Fakturaene kommer på epost og kan bare dras over til Visma eAccounting, sier Asheim.

Joachim Haugen i Finance Professionalssier at Visma eAccounting gjør det enkelt å jobbe sammen med kundene om regnskapet.

– Visma eAccounting er enkelt å forstå med få knapper og innstillinger. Man trenger ikke regnskapskompetanse for å bruke systemet. Man får en faktura, trykker «godkjenn», så blir alt postert og avstemt. Det er enkelt å se utestående fakturaer og inntekter. Man kan også klikke seg ned i alle typer utgifter og inntekter. Det gir et godt innblikk i den økonomiske tilstanden til selskapet.

Hundre prosent skybasert

Visma eAccounting er et 100 prosent skybasert regnskapsprogram for små bedrifter. Det har funksjoner som fakturering, innlevering av mva, lønn og lager. Systemet kan kobles sammen med en rekke andre løsninger, for eksempel et kassasystem. Det gjør at dagsoppgjøret fra dagen automatisk blir bokført i Visma eAccounting.

Blant brukerne av Visma eAccounting er det bedrifter som selv gjør regnskapet. Andre samarbeider med en regnskapsfører gjennom programmet og noen overlater alt til regnskapsføreren. Dette gjør Visma eAccounting veldig fleksibelt siden kunden selv kan velge selv hvordan de vil jobbe med regnskapet. Programmet inneholder mange automatiske funksjoner, som gjør at brukeren slipper å bruke mye tid på regnskapet.

