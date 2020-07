Toalettet alle snakker om

Skal du virkelig sette prikken over i'en, så er det Geberit Aqua Clean Mera du må skaffe deg. Med sitt luftige design er det Europas mest solgte dusjtoalett, og det setter standarden på alle måter. Mera passer til alle som ønsker å unne seg selv en ekstra dose velvære. I tillegg til sin velprøvde WhirlSpray-dusjteknologi og sin kantfrie toalettskål med TurboFlush-skyllteknologi har Mera flere komfortfunksjoner å by på. Det eneste problemet med et slikt toalett er at badet aldri blir ledig!