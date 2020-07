Skal bli et flaggskip i regnskapsbransjen

– Sammen skal vi slå markedet. Det er jo noe alle sier, men vi skal klare det. Uttalelsen kommer kontant og entusiastisk fra Jan Otto Innvær, regiondirektør vest i VIEW Ledger.

– Vi mener vi har det beste verdiforslaget for kundene og er trygge på at en sammenslåing med Finero vil gi oss enda større konkurransekraft, slår han fast.

Planene kommer i kjølvannet av selskapets oppkjøp av Finero AS, et regnskapsførerselskap etablert i 2014 som har inntatt en ledende posisjon i Stavangerområdet.

– Vi har hatt flere interessenter de siste årene, men VIEW var helt klart vår klareste ener, forteller Helge Arntsen i Finero. Han forklarer at VIEW Ledger er kjent i bransjen som en solid aktør med høy teknologikompetanse, noe som var avgjørende for at det skulle bli en klaff med Finero.

LES OGSÅ: Slik takler regnskapsføreren kundenes nye forventninger

Innvær i VIEW er også svært fornøyd med at en avtale endelig er i boks.

– Vi var på jakt etter et suksesselskap, og Finero var en tydelig stjerne på den himmelen. Nå ligger alt til rette for å etablere et knallsterkt kompetansemiljø på vestlandet, sier regiondirektøren.

– Like barn leker best

Riktig kompetanse var kritisk på begge sidene av gjerdet. Finero har siden starten spesialisert seg på det norske økonomisystemet Tripletex, og har etablert et solid internt fagmiljø for systemet. Dette arbeidet vil de bygge videre på, også under nytt navn.

– Det vi gjør handler ofte om langt mer enn fakturaer som skal inn og ut. I Finero har vi jobbet mye med store og komplekse kunder. Vi har valgt et system som er utrolig effektivt for begge parter, samtidig som det er sterkt på integrasjoner og prosjektstyring. Bruken av Tripletex gir en ekstra verdi i det daglige, for både oss og kundene. Vi kunne ikke blitt en del av et selskap som ikke satser på Tripletex, forklarer Arntsen.

– Like barn leker best, supplerer Innvær, og fortsetter: Vi har også brukt Tripletex i flere år, og har god erfaring med det. Nå blir vi det sterkeste miljøet i regionen, og kan levere gode tjenester med den beste teknologien til en konkurransedyktig pris.

UNDER SAMME TAK: Jan Otto Innvær og Helge Arntsen (innfelt) gleder seg til å samle 50 nye og gamle VIEW Ledger-ansatte under samme tak

For kundens beste

VIEW Ledger omtaler seg selv som et teknologidrevet selskap, med høye krav til løsningene de bruker for å levere tjenester. Likevel er Innvær tydelig på at teknologien ikke skal ta fokus vekk fra menneskene, rådene og tjenestene de kommer med.

– Systemene skal bare legge til rette for at vi kan yte gode tjenester og gi gode råd. Det er vår jobb å sørge for at kundene merker forskjellen. At vårt fokus og våre prosesser bidrar til at de får bedre tjenester levert på en mer effektiv måte. Jo mer hjelp vi kan få fra automatikken i systemene, desto mer tid kan vi bruke på å hjelpe kunden med å forstå tallene og gi konkrete og verdifulle råd.

LES OGSÅ: Bytte økonomisystem? 5 tips som sikrer suksess

I Finero mener Arntsen at de ser en helt tydelig sammenheng mellom kundenes suksess og overgangen til deres byrå og regnskapssystem.

– Det høres jo ut som en klisjé, men det er ofte et faktum hos oss. Når vi får en ny kunde så ser vi at de klarer å forbedre marginene sine. Det skyldes i stor grad Tripletex, som gir de en helt annen oversikt over prosjektene sine. Det gjør kunden i stand til å ta tak i det som ikke er lønnsomt, og gjøre mer av det som faktisk fungerer. Det er klart at vi gjør en god og viktig jobb vi også, men det handler mest om å gjøre kunden i stand til å få bedre oversikt og legge til rette for at de kan lykkes på egen hånd, forteller Arntsen.

Arntsen forteller at suksessformelen for Finero har vært å bygge opp hver enkelt kunde, og bidra aktivt til at de lykkes. Strategien har vært bidratt til selskapets vekst til 25 ansatte og en omsetning på 27 millioner kroner i 2019.

– Et flaggskip

Når de ferske makkerne Innvær og Arntsen skal oppsummere hvordan VIEW Ledger, nå forsterket av Finero, skiller seg fra konkurransen, peker de på tre faktorer.

– Intern sunn drift og leveranse av et fremtidssikkert økonomisystem må være på sjekklisten for alle som leter etter ny regnskapsfører. Hvis et regnskapsførerselskap ikke klarer å generere et rimelig driftsresultat, kan man ikke levere denne typen tjenester til andre. Alt annet vil ofte innebære interne utfordringer som vil gå utover leveransen til kundene. I tillegg er det viktig å være i rett type system, slik at man ikke går glipp av alle mulighetene som finnes og som kommer fortløpende. Med Tripletex så vet vi at vi henger med i utviklingen, og får nyte godt av fremskrittene innen automatisering, effektivisering og nyvinnende funksjonalitet, forklarer Arntsen.

Innvær står for siste punkt på listen, og påpeker at Finero var kjent for en sterk kompetanse innen bransjer og spesialløsninger, og at det er noe de vil videreutvikle når de samles under samme tak og samme navn i løpet av året:

– Sist men ikke minst skal vi være best på skreddersydd innsikt. Både Finero og vi i VIEW har lang erfaring med tjenester tilpasset ulike bransjer og segmenter, og dette skal vi bli enda sterkere på. Vi skal tilby rapporter og nøkkeltall som gjør kundene våre i stand til å ta bedre beslutninger. Ved å være proaktive og fortelle kundene hva som er beste praksis i nettopp deres bransje, kan vi tilføre kundene våre umiddelbar verdi. Dette skal vi være veldig gode på, og det skal bidra til at VIEW Ledger blir et flaggskip innenfor regnskap i Stavangerområdet.

Prøv Tripletex gratis i 14 dager