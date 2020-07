Har du et ubrukelig loft?

Først og fremst, så må sette deg inn i hvilke planer som gjelder, og om bygården er vernet eller er oppført på gul liste. Bor du i hus, så er dette en enklere sak. Men husk at du alltid må søke om godkjenning, ellers kan det bli mer etterarbeid enn du hadde forestilt deg, hvis du får uventete klager.

Et godt tips er å sjekke ut «loftsveilederen» til Oslo kommune, der står det meste av det du må vite før du setter i gang.

Deretter er det viktig å tenke på at hus skal fungere som et klimaskille, der taket skal være tett osv. Derfor er det viktig å ha kontroll på hvordan tak og vegger er bygget, før man gjør større endringer. Husets bæresystem og «hjertevegger» må analyseres før planen legges, og husk at det alltid er lettere å bygge med strukturen, og ikke imot.

En arkitekt sin jobb er nettopp å løse slike problemer. Så hvis du oppdager utfordringer med å bruke potensialet i huset ditt, så kan det være lurt å kontakte en arkitekt som kan hjelpe deg med å finne løsninger.

Generelt sett så opplever vi at interessen og kunnskapen for arkitektur er stigende, så det er tydelig at mange ser nye veier og utfordrer det etablerte i boligen sin. Jeg håper og tror at verdien av tidløse og varige løsninger vil bli viktig fremover, både i form av romlige kvaliteter og materialer.

Har du planer om å fornye loftet, så er mitt beste tips å åpne for dagslys, hvis mulig. Sett inn et vindu, gjerne i taket hvis det ikke lar seg gjøre på veggene. Det gir både lys og en følelse av større takhøyde. Men husk å søk om fasadeendring, det kan bli en trøblete vei hvis du starter feil eller ikke gjør ting skikkelig.

Her er et eksempel fra et prosjekt vi hadde i Vidars gate, der et gammelt tørkeloft på toppen av en bygård fra 1920-tallet ble transformert til to nye leiligheter.

Dette var en lofts renovering såvel som en utvidelse, med fire nye takarker både mot gaten og mot gårdsrommet. Høyden på takarkene leder lyset inn mot midten av leilighetene og hver enhet har fått sin egentakterrasse på toppen. Prosjektet handlet om å utnytte kvalitetene som taksituasjonener og er et eksempel på hvordan man kan tenke nytt for å få mer naturlig lys i et ellers mørkt rom.

Når planleggingen er ferdig og man skal begynne, så bør alt være løst

Når man river og gjør klar til å bygge opp igjen så kan det enten oppstå begrensinger eller nye muligheter. Da gjelder det å ha tett dialog med både arkitekt og entreprenør slik at man løser ting fortløpende. Både for å få et vakkert resultat og ha kontroll på kostnadene.

Jeg har sett mange eksempler på lekre loft, hvor kreative løsninger gitt et dramatisk løft til boligen. Eiendomsmegler… kan bekrefte at et godt gjennomtenkt loftsrom også kan løfte verdien på boligen:

Han/ hun forteller: