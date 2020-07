Fra grønnvasking til konkurransefortrinn. Digitalkurset alle burde ta!

Ifølge Opinions helt nye undersøkelse “Forbruker og Bærekraft” svarer hele 8 av 10 forbrukere at de ønsker å leve mer bærekraftig enn i dag. Samtidig klarer ikke 7 av 10 å komme på en eneste bærekraftig bedrift. Det er rett og slett et stort gap mellom hvor forbrukerne er på vei, og hva norske bedrifter kommuniserer.

Og hvorfor er det sånn? Man får jo inntrykk at bærekraft er på alles lepper for tiden. Vi har spurt Petter Gulli som er strategisk rådgiver og tekstforfatter i 12YEARS, et byrå som hjelper bedrifter, merkevarer og organisasjoner å ta en tydelig, relevant og troverdig rolle i det grønne skiftet. Han har i flere år holdt foredrag og kurs om bærekraft, kommunikasjon og hvordan kloke ledere kan utnytte det grønne skiftet til å skape nye konkurransefortrinn.

- Jeg tror det handler om flere ting på en gang. Noen bedrifter føler nok at de ikke er kommet langt nok, og er redde for å bli tatt med buksene nede. Til dem pleier jeg å si at dersom du har en god og tydelig plan om hvor du skal, så er det ingen ting i veien for å fortelle om dette, så lenge du tåler å få en "mikrofon opp i ansiktet". Jeg tror folk liker og heier på bedrifter som vil bidra til å gjøre verden bedre, sier Petter Gulli.

- For andre handler det kanskje om at man ikke tror nok på at det faktisk er lønnsomt, at bærekraft bare er en utgiftspost. Her tror jeg det rett og slett at det er mangel på kunnskap og informasjon, både om hvilke krav myndigheter, leverandører og kunder kommer til å sette i årene framover, og om hvor lønnsomt det vil være å ta bærekraft- og samfunnsansvar allerede i dag. I mange bransjer holder toget på å forlate stasjonen, og vi ser stadig at etablerte virksomheter utfordres av nye merkevarer og gründerbedrifter med bærekraft i kjernen, fortsetter han.

Gulli har også tydelige meninger om hvordan man bør snakke om bærekraft.

- Årsaken til at så få klarer å komme på bedrifter de mener er bærekraftige, er nok ikke bare fordi mange gjemmer seg bort, men fordi mange ikke kommuniserer bra nok. Dette handler naturligvis om at både merkevare- og kommunikasjonsstrategier må tilpasses den nye hverdagen slik at man kommuniserer troverdig og relevant. Men det handler også mye om kreativitet. Det er alt for mange som bruker de samme bildene og samme flosklene når de snakker om bærekraft. Kreativitet og evnene til å skille seg ut og gripe tak i mottaker, er ikke noe mindre viktig når man snakker om bærekraft og samfunnsansvar, avslutter Gulli.

