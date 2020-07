Hybel Premium ble løsningen for NLM Eiendom

- Da vi byttet til Hybel Premium, trengte vi ikke lenger å kontrollsjekke at alt ble gjort riktig eller lete opp betalinger. Vi stoler på og erfarer at systemet gjør det riktig, forteller Karl Erik Granberg i NLM Eiendom.

Han har ansvar for utleie av NLM Eiendoms bygårder i Oslo. Selskapet er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband. De drifter og forvalter eiendommer som eies av organisasjonen. Eiendomsselskapet leier ut bygårder i Oslo sentrum, men også studenthybler på Sinsen.

Granberg forteller at de allerede brukte et IT-system, og at de i utgangspunktet ikke var ute etter å bytte det ut da de fikk høre om tjenesten fra Hybel.no.

- Det var bare 3-4 år siden sist vi byttet system. Den gangen hadde vi en grundig runde før vi byttet, så jeg var skeptisk til å gjøre det igjen. Men etter en ny runde, viste det seg at Hybel var overlegne på både pris og funksjonalitet, sier han.

Enklere oversikt

Hybel Premium er en forvaltningsløsning utviklet av Hybel.no. Målet er å gjøre utleieprosessen enklere, tryggere og mer effektiv for både profesjonelle utleieselskaper, men også mindre utleiere.

- En stor fordel med Hybel Premium er at det er skalerbart. Det er et godt forvaltningsverktøy for alt fra et par leieforhold til flere hundre, sier Granberg.

Systemet hjelper blant annet med innkreving av husleie, digitale husleiekontrakter og gratis depositumskonto. Signering foregår enkelt med BankID. Målet er å få full oversikt over alle leieforhold man har. I dag har NLM Eiendom omtrent 300 leieforhold gjennom Hybel Premium. Granberg forteller at overgangen gikk knirkefritt.

- Det var veldig enkelt. Det var bare å legge inn eiendommer og opprette eksisterende leieforhold. Selve jobben gikk overraskende fort, sier han.

Mindre kluss med regnskapet

Etter at de byttet, har hverdagen blitt enklere for NLM Eiendom og de ansatte.

- Vi opplever mindre kluss med regnskapet etter at vi byttet til Hybel. Både når det gjelder regnskap og betalinger er vi nødt til at IT-systemet fungerer. I motsetning til tidligere har vi tillit til dagens system. Vi opplever at Hybel leverer 100 prosent.

Hybel.no har integrasjon mot flere regnskapsprogram, sånn at all informasjon kommer rett inn i regnskapssystemet.

- For oss er kommunikasjonen mellom programmet og regnskap svært viktig. Det er nødt til å være vanntett, sånn at det ikke oppstår avvik. Her har vi opplevd at Hybel er veldig gode, sier Granberg.

- Regnskapsfører har også egen tilgang til systemet. Der kan de selv hente ut alle rapporter som de trenger, legger han til. - En av grunnene til at vi valgte å bytte system,var at Hybel kunne utvikle et eget søknadsskjema for studenthyblene våre.

Enklere for utleier og leietaker

Å ta i bruk forvaltningstjenesten fra Hybel, har hatt en positiv effekt for de ansatte i NLM Eiendom.

- Vi sparer mye tid på å slippe å sjekke at ting er riktig. Vi bruker mindre tid på å lete opp betalinger, sier Granberg.

Men han mener også at fordelene er mange for leietakerne.

- Vi trenger ikke lenger bruke tid og bekymre oss for eksempel for at en kontrakt ikke har kommet frem. Vi opplever at dialogen med leietakerne har blitt bedre gjennom meldingstjenesten i systemet. Det gjør det enklere både for leietakeren og for oss å holde en god dialog før signering og under leieforholdet.

Gjennom Hybel Premium blir betalingsinfo sendt ut automatisk. Leietakeren har også mulighet til å opprette avtalegiro.

- Da blir det mindre sjanse for at leietakeren gjør feil, og større sjanse for at pengene kommer til rett tid. I vårt tidligere husleiesystem var det nytt KID-nummer på hver betaling. Nå er det samme KID-nummer på alle betalinger, i tillegg til at man har mulighet for avtalegiro, sier Granberg.

Om betaling likevel skulle utebli, får leietakeren purring på e-post og SMS via Hybel Premium. Det skjer automatisk, uten at NLM Eiendom behøver å gjøre noe manuelt.

Fakta om NLM Eiendom Oslo Drifter og forvalter over 300 leiligheter og studenthybler Oslo

Eies av Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus

Formålet til eiendomsselskapene er å støtte NLMs kjernevirksomhet

Enestående support

Integrert i Hybel Premium finnes tjenester som innkreving av husleie, digitale leiekontrakter og hjelp ved mislighold. Men tjenesten kan også tilpasses utleiere som har andre behov.

- En av grunnene til at vi valgte å bytte system, var at Hybel kunne utvikle et eget søknadsskjema for studenthyblene våre. Det er et system de har utviklet eget for oss, der vi kan gå inn i søknadsbehandlingen, godkjenne en søknad, sette på venteliste eller avslå. Tidligere hadde vi også et slikt søknadsskjema, men det var for ustabilt, sier Granberg.

Han forteller videre at Hybel.no har utviklet seg til å bli en god samarbeidspartner. Han er særlig fornøyd med menneskene i Hybel.no som har hjulpet dem når det trengs.

- Kommunikasjonen med Hybel, kundeservicen og support har vært enestående. De er løsningsorienterte og har med få grep tilpasset systemet sånn at det skal passe for oss. I tillegg er de raske med respons dersom det skulle være noe. Karl Erik Granberg i NLM Eiendom

Tullinsgate 4 i Oslo.

Digital depositumskonto

For utleier oppstår det ofte kostnader med opprettelse av depositumskontoer. I tillegg tar det tid å opprette og avslutte kontoene, samt å ha oversikt over at beløpet er innbetalt før innflytting. Men med Hybel Premium får man derimot gratis depositumskonto gjennom OBOS banken når man registrerer en digital leiekontrakt.

- Som utleier er det viktig for oss å opptre ryddig, og jeg tror dagens leietakere har en høyere forventning om et ryddig leieforhold. Depositumsløsningen og systemet til Hybel legger virkelig til rette for dette. Med få trykk har man både signert leiekontrakt og opprettet depositumskonto, sier Granberg

- Det fungerer bra for både utleier og leietaker. Hybel Premium er et system vi har fått veldig stor tillit til, avslutter han.

