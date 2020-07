Styremedlemmene har talt: - Sikkerhet må settes høyere på agendaen

Tidligere i år gjennomførte Admincontrol en undersøkelse blant styremedlemmer i Norden, Storbritannia og i Nederland for å kartlegge de viktigste trender, endringer og utfordringer i styrerommet. Dette har gitt oss verdifull innsikt fra fremtredende og erfarne styremedlemmer om disse spørsmålene.

Her har vi oppsummert de viktigste trendene:

1. Styremedlemmer er opptatt av sikkerhet

Det er ingen tvil om at de styremedlemmene som har svart på styreundersøkelsen er opptatt av sikkerhet. Halvparten av respondentene mener nemlig at sikkerhet bør settes ENDA høyere på agendaen i selskapet de sitter i styret til.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse at styremedlemmer er opptatt av sikkerhet. I en stadig mer digitalisert verden hvor alt fra virksomheters økonomi til demokratiske prosesser generelt er avhengig av sikre og robuste digitale løsninger, blir trusselbildet stadig mer skremmende. Cyberangrepene kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere. Hvis man ikke har skikkelige sikkerhetssystemer på plass, så er man selvfølgelig mye mer utsatt for cyberangrep.

Vi i Admincontrol har også erfart at våre kunder har blitt mer sikkerhetsfokuserte de siste årene, og at det er flere som benytter sikre plattformer som en styreportal når de kommuniserer og deler sensitive dokumenter.

Mange seriøse samhandlings- og kommunikasjonsplattformer har egne moduler som gir ledelsen og styret separate, dedikerte kanaler spesielt egnet for deling, diskusjon og samhandling knyttet til sensitive saker – noe som kan være ekstra viktig i disse dager.

2. Tar samfunnsansvaret på alvor

En annen trend som vi ser ut ifra svarene fra undersøkelsen er at flere av styremedlemmene er opptatt av Environmental, Social og Governance (ESG). Hele 69 prosent av styremedlemmene svarte at ESG investeringer er viktig for det selskapet de representerer. På godt norsk går det på hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Vi i Admincontrol er opptatt av å ta samfunnsansvar og våre løsninger legger til rette for papirløse møter og prosesser som er miljøvennlig. En styreportal er også et glimrende verktøy for å gjennomføre digitale styremøter, i kombinasjon med sikker video/telefonkonferanse. Det kan spare styremedlemmer for unødvendig reisevirksomhet, som igjen gir en åpenbar miljøgevinst. Vi håper at enda flere selskaper vil ta samfunnsansvar på alvor i framtiden.

3. Flere ser nytten av digitale verktøy

Et annet interessant funn i undersøkelsen er at halvparten av de spurte svarer at det har blitt mer utfordrende å være styremedlem de siste årene, og de oppgir også at arbeidsoppgavene har blitt stadig mer altoppslukende.

I en mer utfordrende styrehverdag, oppgir 77 prosent av respondentene at en styreportal forenkler arbeidsoppgavene, og 83 prosent påpeker at bruken av en styreportal booster effektiviteten, sikkerheten og kontroll.

Hele 73 prosent av styremedlemmene oppgir at digitalisering generelt har gjort selskapet de representerer mer effektivt.

Vi ser altså at digitale verktøy verdsettes og forenkler en stadig mer krevende hverdag.

