Slik økte de omsetning betraktelig på noen få år

OM Regnskap er et autorisert regnskapskontor som holder til på Karmøy og i Haugesund. I snart 40 år i regnskapsbransjen har fokuset alltid vært å bidra til verdiskapning hos kundene, samt tilby tilpassede tjenester og rådgivning etter kundens behov.

Ny strategi ga resultater

I 2016 bestemte dagens eiere Odd Åge og Audun Myre å legge en helt ny strategi for selskapet, og ansette en ny daglig leder. Det var da viktig at denne personen tilførte selskapet ny kompetanse og erfaringer. Vibeke Sørensen tok over som daglig leder i 2016, og etter dette har veksten kun gått en vei, og det er oppover. Omsetningen har økt fra 8,6 til hele 21 millioner kroner.

Raimond Brekke

Ved å gå fra et lokalt installert program til å ta steget opp i skyen, har nå hele Norge blitt et marked for nye kunder. Raimond Brekke, ansvarlig for satsingen på regnskapsbyråer i Visma eAccounting sier OM Regnskap er et godt eksempel på et fremoverlent regnskapskontor, som har oppnådd mange av fordelene ved å satse på moderne skyløsninger. Som et resultat har de i tillegg blitt attraktive både som arbeidsgiver, samarbeidspartner og for nye kunder.

− De har blitt attraktive for en ny generasjon med kunder. Dette fordi de kan tilby brukervennlige systemer som kunden ønsker, med et oppdatert regnskap i en totalløsning med integrerte systemer som de har god kunnskap om, sier Brekke.

Vibeke Sørensen gir de ansatte mye av æren for suksessen. De ansatte sitter ikke lenger å kun “puncher” bilag for kunden, men opererer mer som en rådgiver og støttespiller, og finner de beste løsningene som kommer kunden til gode.

Effektiv samhandling med kundene var viktig i valget av løsning

Utfordringen før OM Regnskap tok i bruk Visma eAccounting var mangel på effektiv samhandling med kundene ut fra hva som nå var mulig, hvor kundene ville gjøre en del av jobben selv. I tillegg var det vanskelig å koble til andre løsninger som kundene brukte, noe som gjorde jobben manuell og dermed mindre effektiv.

− Vi sammenlignet mange ulike systemer i markedet basert på våre og kundenes behov. Vi kjenner godt til Visma, og har opparbeidet oss erfaring med flere av systemene opp gjennom årene. Visma er store, og føles derfor som en trygg samarbeidspartner med muskler til å drive videre utvikling. I tillegg til dette, er Vismas ansatte som jobber med Visma eAccounting dyktige, serviceinnstilte – og ikke minst, de viste oss interesse, forteller Vibeke Sørensen.

I tillegg til dette var det viktig for dem å ta hensyn til trender i markedet, utvikling i bransjen og ikke minst hvilke muligheter som lå i den teknologiske utviklingen. Parametere som funksjonalitet, brukervennlighet og integrasjoner var utslagsgivende i valg av løsning.

Vibeke Sørensen Foto: Mari Staveland

− Kundene setter stor pris på at de nå slipper bekymring og stress rundt innlevering av både bilag og mva. De gir også uttrykk for at det er mye mindre jobb med regnskapet enn før, og at det for kunden har blitt så enkelt at det nesten gjør seg selv. Vi blir både stolte og glade når kundene forteller at de nå kan følge med på driften, se hva de har tjent og enklere å ta action.

Satser stort på bransjeløsninger

Vibeke forteller at OM Regnskap har investert ressurser i å få på plass integrasjoner og spesialtilpasninger for ulike bransjer. Visma eAccountings åpne API har gjort det mulig å blant annet få på plass en spennende integrasjon med kassesystemet fra Easyupdate – noe som har ført til at de har mulighet for å tilby et unikt produkt til bedrifter innen frisør- og velvære, som en av sine utvalgte kundegrupper.

− Ja, det er riktig at det som skiller oss fra mange andre regnskapskontorer er at vi satser spesielt på bransjeløsninger. For oss er det frisører og velvære, bygg og anlegg og maritim virksomhet som er de klart definerte bransjene vi har fokus på. Dette er dessuten store og viktige næringsgrener her på Haugalandet, sier Sørensen.

Samarbeider tett med systemleverandørene

OM Regnskap ble i 2019 kåret til årets partner på Visma Cloud Accounting, Visma eAccountings samling på Latter i Oslo. Vibeke Sørensen forteller at det er viktig å ha et tett samarbeid med Visma.

− Vi opplever at de ønsker at vi skal lykkes, og bidrar til å spille oss gode når vi kommer med nye tanker og forretningsideer. Med tanke på den vanvittige utviklingen på software-siden, så ser vi at det er smart å være tett på de som utvikler systemene. Både med tanke på å holde oss oppdaterte på alt som kommer, slik at vi til enhver tid jobber mest mulig effektivt og kan ta i bruk nye muligheter både for kunder og ansatte, men også for å kunne bidra med innspill til ny funksjonalitet.

Mens det å flytte regnskapene til skyen er blitt noe alle er i ferd med å gjøre, så er OM Regnskap i ferd med å ta neste steg. For å sikre bedre kvalitet og effektivitet også i avstemming og årsoppgjørsprosessen er OM Regnskap godt i gang med å teste Visma sitt nye skybaserte system Visma Periode & År.

− Det gjelder å hele tiden se etter muligheter og gode løsninger som kan bli vårt neste konkurransefortrinn, avslutter Sørensen.

