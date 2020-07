Slik hjelper Computas forretningssiden med å øke innovasjonstakten

– Mange virksomheter, også de større, tenker for tradisjonelt på IT-anskaffelser når de tar i bruk skyteknologi. De overlater til til IT-avdelingen å anskaffe disse løsningene, og ender opp med plattformbindinger, leverandørvalg eller prioriteringer som er uten strategisk forankring.

– Når forretningssiden ikke er involvert, er det heller ikke så rart at virksomheten ikke tar ut innovasjonsgevinstene, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Med snart 300 konsulenter, og kunder som SSB, Elvia, Aker Solutions og UDI, er det ansatteide selskapet et av Norges største på rådgivning og bruk av skyteknologi.

– Potensialet i denne teknologien er jo helt fantastisk. Den datakraften, sikkerheten og “smartnessen” som ligger i standardløsningene kunne vi bare fantasere om for få år siden, sier Eilertsen.

Han er ikke i tvil om at skyplattformene er avgjørende for virksomheters evne til å digitalisere og modernisere virksomheten - og innovere egen kjernevirksomhet.

Les mer om skykraft hos Computas

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Snubler på startstreken

Men mange snubler nærmest på startstreken når de skal ta teknologien i bruk. Eilertsen henviser til undersøkelser i det norsk markedet som blant annet EYs “Norwegian Cloud Maturity Survey 2019”.

– To av tre virksomheter som planlegger å ta i bruk skyteknologi svarer at motivasjonen er å drive digital transformasjon og innovasjon av egen forretning. Men blant de som faktisk har tatt i bruk skytjenester, rapporteres det nesten kun om IT-operasjonelle fordeler. Det viser at det er mange uutnyttede muligheter i tilgjengelig teknologi, sier Eilertsen.

Den viktigste utfordringen rapporteres å være manglende spisskompetanse på skyplattformer.

– Det kreves en annen type kompetanse enn tradisjonell IT-drift for å utnytte potensialet for forretningsutvikling. Innovasjonstakt i teknologiplattformene er så høy at selv store IT-avdelinger vil ha utfordringer med å holde seg oppdatert. De mer skymodne kundene ser at det gir mer mening å støtte seg til kompetansen hos en partner, sier Eilertsen.

Han forteller at Computas investerer mye i løpende kompetanseutvikling av sine konsulenter.

– Kompleksiteten ved å flytte eksisterende IT-løsninger til skyplattformer eller lage helt nye, tilpassede applikasjoner eller systemer som skal fungere med eldre, eksisterende løsninger, er nok større enn mange tror. De færreste selskaper skal eller bør modernisere alt på en gang, og det handler ofte om en god start og smart sameksistens mellom nytt og gammelt, sier han.

Bli bedre kjent med Computas