Sommerens lekreste baderom

− De fleste vil ha et eksklusivt utseende på badet. Det skal være store fliser med rene linjer og hele rommet skal være gjennomført. Noen ønsker også at alle husets bad skal ha den samme stilen for å skape en rød tråd, forteller, daglig leder i Oslo Bad, Bjørn-Åge Røsand.

Badet er et av de mest sentrale rommene i et hus, og selv om funksjonalitet spiller en stor rolle legger vi også mye penger i design og innredning. Røsand innrømmer at også teknologi har blitt en stor del av baderommet de siste årene.

− Noe som har blitt veldig populært de siste årene er dusjtoaletter. Spesielt Geberit er blitt kjent for å ha mange høyteknologiske modeller i denne kategorien.

Blant annet er Geberit Aqua Clean Mera Europas mest solgte dusjtoalett, og det setter standarden på alle måter. Mera passer til alle som ønsker å unne seg selv en ekstra dose velvære.

Naturdesign

− En annen trend som er veldig populær er naturlige materialer. Innredningen er preget av trefiner, flisene skal se ut som stein og mange velger betong. Vi har til og med innredet et bad med komplett tregulv.

− Mange velger også malte flater på badet. Spesielt på små bad kan dette gi en større romfølelse ved å bare flislegge deler av rommet og ha deler malt. Det er ikke like slitesterkt som fliser, men er veldig lekkert, mener Røsand.

For å få rene flater velger mange integrerte løsninger for alt fra lys til blandebatteri.

− Integrerte blandebatterier kan man ha både for badekar og dusj, noe som gir et elegant og stilrent utseende. Mange ønsker seg en stor waterfall-dusj og det finnes dusjhoder med opp til 60 cm i diameter. For å få unna alt vannet bruker vi da en Geberit slukrenne som ligger langs veggene.

Samarbeid med fagfolk

Røsand påpeker at når det kommer til badet og andre våtrom at man bruker fagfolk i forhold til de tekniske krav som må oppfylles.

− Det viktigste man må tenke på når man skal oppgradere badet er å finne ut hvilke behov og ønsker man har. Deretter er det vår jobb å se om ønskene passer i forhold til tekniske krav, våtromsnormen og sikkerhet i forhold til vannskader. Gjennom et planleggingsmøte kan vi finne de beste løsningene og produktene slik at kunden blir fornøyd, konkluderer Røsand.

Oslo Bad er en av aktørene som benytter seg av våtromsprodukter fra Geberit