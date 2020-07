Ikke la markedet avgjøre din fondssparing

Når det kommer til langsiktig sparing vil de fleste finansrådgivere anbefale i fond. Likevel sitter mange på sidelinjen og er redde for å investere i fond. Mange forbinder ord som “aksjer” og “fond” med risiko, men det er større sjanse for å få avkastning i aksjefond enn i banken.

Det finnes alltid en unnskyldning for å ikke starte og en ny krise som banker på døren. Dette får man betalt for i det lange løp. Er man veldig usikker kan man fase inn større beløp over 6 måneder eller benytte seg av en spareavtale.

Hvert eneste år er det en ny krise og et nytt problem som kan påvirke investeringene dine. Hvis du skal vente på at «ting roer seg ned» er det ikke sikkert du får investert noensinne. Kron

Ha en buffer

For å starte å spare i fond burde man ha en passelig bufferkonto slik at man ikke behøver å ta ut penger dersom det kommer uventede utgifter. Kan man spare i BSU er dette også en ordning som slår fond. Utover det kan penger man har til overs gå til fondssparing. Desto tidligere man begynner, desto mer utvikling vil man få på sikt ettersom man har den gunstige renters-rente effekten.

Denne effekten får man spesielt ved å spare over lang tid. Når man snakker om fondssparing lønner det seg alltid å ha en lang tidshorisont. Dette er fordi aksjer svinger veldig i verdi og for at du skal være sikker på at du får avkastning på sparepengene bør de stå i fondet lenge.

Det finnes flere perioder hvor et indeksfond over 10 år har gitt 0 % i avkastning. Sist var i perioden fra år 2000 til år 2010. Kron

Rentefond vs aksjefond

Hva slags fondstype du skal velge avhenger ofte av hvor lenge du planlegger å spare. Rentefond har som regel lavere risiko enn aksjefond, og derfor kan det lønne seg å ha en kombinasjon av flere fondstyper.