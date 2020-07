Sparer du i fond? Lær hvordan du kan investere pengene dine bedre

Hvert år kommer det nye kriser i aksjemarkedet. Hvis man skal tilpasse seg disse fortløpende er det lett å gjøre feil, noe forskning også viser. Det amerikanske forskningsinstituttet Dalbar produserer årlig en rapport om investorers atferd. Hvis man ser på gjennomsnittet for de siste 30 årene har amerikanske investorer bare klart å oppnå halvparten av indeksens utvikling. Årsaken til dette er at de selv forsøker å handle i markedet med fondsinvesteringene.

Hvordan bygger man en god investeringsstrategi?

Det første spørsmålet du må stille deg er hvilken tidshorisont pengene har. Skal du investere mot noe som ligger ett par år frem i tid, er bankkonto eller obligasjonsfond den beste løsningen. Videre må du bestemme deg for hvilke investeringer som skal inngå i strategien. Noen ønsker å ha eksponering mot sektorer hvor man tror utviklingen er best. Investeringsstrategien kan også legge føringer for hvor stor andel av pengene som skal investeres mot enkeltaksjer.

-Ofte ser vi at kunder glemmer å ha fondsinvesteringer og fokuserer alt for mye på enkeltaksjer. Fondsinvesteringer er litt som melk og brød. Det er ikke alltid så spennende, men du er sikret å bli mett, sier Håvard Solheim, finansiell rådgiver i Kron AS.

Løpende rebalansering og oppfølgning

Når markedets bevegelser påvirker porteføljen er det viktig at man justerer løpende og rebalanserer. Dette kan også gjøres i forbindelse med markedssyn man kan ha implementert i strategien sin. Ved å rebalansere vil man kunne oppnå en jevnere reise med investeringene sine.

-Når coronakrisen sto på som verst rebalanserte vi kundenes porteføljer. Dette medførte at vi kjøpte mer aksjefond, for penger som hadde stått i obligasjoner. Dette ga god fart i oppturen som kom senere på våren, forteller Solheim.

Unngå norske fond som investerer globalt

En av de største feilene folk gjør er å investere i norske aktive fond som investerer globalt. Historikk fra Forbrukerrådet viser at man historisk sett taper 1,4 % i utvikling på å gjøre dette. Det aller lureste er å finne forvaltere som er lokalkjente i markedene der man investerer.

- I Kron bruker vi veldig sjeldent norske forvaltere som investerer globalt. Når vi velger aktive globale fond leter vi etter de beste forvalterne. Et eksempel er et fond fra Baille Gifford som hittil i år har slått indeks med 8 %, avslutter Solheim.

La noen andre gjøre jobben for deg

Har du ikke tid til å lage investeringsstrategi for fondsinvesteringene, fondsseleksjon og justere løpende finnes det automatiske løsninger som gjør dette for deg. I Kron-appen kan du enkelt sette opp en konto for fondsparing og få direkte rådgivning fra kvalifiserte rådgivere.

