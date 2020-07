Sportsbrillene alle vil ha

De sees overalt i sosiale medier. Store, lekre sportsbriller som dekker halve ansiktet og som gjør at enhver jogger ser trendy ut. Kvalitet og bruksegenskaper er det ingenting å utsette på, så det er ingen grunn til å vente med å skaffe seg et par.

Her er årets råeste modeller:

Oakley JawBreaker Matte Black Prizm Snow Torch

Kulere enn dette blir det ikke! Jawbreaker er utvilsomt noe av det raskeste og mest trendy du kan ikle deg i år. Oakley har samlet 40 års erfaring for å lage en brille med den beste optiken, det kuleste utseendet og den beste passformen. Laget med tanke på langrenn og sykling, men godt egnet for alle aktiviteter som innebærer høy hastighet og krever godt synsfelt, slik som skikjøring. Her kan du få en solbrille som langt på veg fungerer og beskytter som en skibrille, slik at du kan forenkle toppturen med å holde deg til et brillepar.

Her er det ingen grunn til å vente, for de er allerede utsolgt hos flere leverandører!





Northug Performance Gold Standard

Petter Northug har hevet seg på trenden og leverer noen svært lekre og funksjonelle briller. Trend Faktoren blir ikke mindre med skikongens navn på, og med alle forutsetninger for å lage de beste sportsbrillene, så kan det sies at han har lykkes med det han gjør denne gangen også. Brillene dekker alle behov ved høyintensiv aktivitet, de har lav vekt, fleksibel passform og topp komfort.

Løp og kjøp!



Blitz Vision Matt Black Smoke with Red Multi

En litt rimeligere modell fra Blitz, men som fortsatt leverer på både utseende og funksjonalitet. Denne brillen har en unik funksjon, ved at du kan sette i en optisk adapter som kan slipes inn etter dine personlige synsfeil. Designet er tilpasset bredere ansikter, og er perfekt for de som vil ha sportsbriller som er 100 % tilpasset ditt eget ansikt. Mulighetene til egen tilpasning er mange, så disse burde absolutt sjekkes ut hvis man ønsker en skreddersydd sportsbille.



POC Asprie

Denne brillen lover en utrolig ytelse på sykkelen, samtidig som den beholder sin urbane stil. Rammen er konstruert av grilamid, noe som gjør den veldig fleksibel og solid. Bøylene og nesedelen er begge laget av hydrofil gummi, og de er fullstendig justerbare for en sikker passform selv når de er våte. Linsen er utviklet av lederen innen optisk industri – Carl Zeiss, så det skal ikke stå på kvaliteten. Brillen er et trendy alternativ til de mer typiske sportsbrillene, uten at det skorter på funksjonalitet og kvalitet!







Rudy Project Defender YellowBlack Lens

Denne raske brillen er et friskt bidrag som brukes av både Klæbo og Falla. Brillen har et tøft utseende med Multilaser Orange-glasset som har høye kontraster og bra beskyttelse med filterkategori 2. Ønsker du å bli lagt merke til, så er dette brillen for deg!



Når brillene er på plass, så er det bare å komme seg over den velkjente dørstokkmila og ta beina fatt.

God tur!