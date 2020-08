Investorens guide til markedsdrivere

Etter vårt syn drives aksjeprisene av tilbud og etterspørsel, slik de fleste prisene i en markedsøkonomi gjør. Tilbud er det totale antallet utestående aksjer i børsnoterte selskaper, som vanligvis ikke endrer seg stort på kort sikt. Antall aksjer som tilbys økes først og fremst gjennom selskaper som tilgjengeliggjør aksjer for kjøp til offentligheten, enten gjennom en IPO (førstegangsutstedelse av aksjer, også kalt børslansering), eller en emisjon i annenhåndsmarkedet.

Selskapene gjør ofte dette for å skaffe til veie kapital til senere bruk, slik som å kjøpe ut tidlige investorer, kjøpe opp en konkurrent eller for å reinvestere pengene i fremtidig vekst for selskapet. Antallet aksjer som tilbys kan gå ned på forskjellige måter, for eksempel når selskaper foretar gjenkjøp av aksjer på markedet, kontantbaserte fusjoner og oppkjøp, eller konkurser.

Noen ganger er tilbudet viktig, og etter vårt syn er IT-boblen et klassisk eksempel, da tilbudet steg kraftig. Sent på 1990-tallet var det mange selskaper som skyndet seg for å bli børsnotert, men som ifølge våre analyser manglet langsiktige forretningsutsikter. Overfloden av lavkvalitetsaksjer økte tilbudet betraktelig — noe som vi tror bidro til bearmarkedet i 2000–2003 (en fundamentalt drevet nedgang på over 20 %). Det er derimot rimelig sjelden å se at tilbudet øker eller faller kraftig på kort sikt. Mye av det vi har nevnt, slik som å bli børsnotert eller kjøpe tilbake store mengder aksjer, tar tid. Slike ting skjer også ofte samtidig, noe som gjør at de delvis utligner hverandre. Derfor tror vi at variasjoner i etterspørselen vil påvirke markedene mest på kort sikt.

Etter vårt syn kan man dele inn det som driver etterspørselen i tre større kategorier: økonomi, politikk og stemning.

Økonomiens påvirkning er ganske ukomplisert. Etter vår erfaring kjøper investorer vanligvis aksjer for deres fremtidige inntjeningspotensial, noe som ofte beror på de økonomiske utsiktene. Hvis investorer forventer økonomisk oppgang i tiden som kommer, kan de forvente økt salg og avkastning. Det kan øke deres vilje og ønske om å eie aksjer, noe som øker etterspørselen. Hvis utsiktene ser mørke ut eller en kontraksjonsperiode virker sannsynlig, kan det bli mindre etterspørsel.

Politikk kan påvirke konjunkturforløpet, som igjen påvirker etterspørselen. Vi tror ikke dette har så mye å gjøre med tradisjonelle forestillinger om at ett parti eller sett med politikere er for eller imot næringslivet. I vår gjennomgang av markedshistorien har vi funnet ut at markedene ikke konsekvent favoriserer ett parti. Vi tror at det som betyr noe her er hvordan politiske handlinger kan skape usikkerhet knyttet til eiendomsrett. Hvis handlingene er omfattende nok, kan selskaper stanse investeringene, noe som kan redusere økonomisk vekst. Lovgivning og politikk kan også påvirke reglene for å drive virksomhet, noe som også skaper vinner og tapere.

Sist, men ikke minst har vi stemningen, som handler om det generelle humøret blant markedsaktørene. Er de pessimistiske med tanke på den økonomiske og politiske utviklingen, euforiske, eller et sted midt imellom?

Vi tror at hvordan stemningen passer med virkeligheten er avgjørende for etterspørselen og markedenes retning på lengre sikt. Hvis virkeligheten er bedre enn forventningene, har markedene en tendens til å stige, siden positive overraskelser øker etterspørselen. Hvis det går verre enn forventet, kan skuffelsen redusere etterspørselen.

Et vendepunkt, når lengre perioder med vekst, kalt bullmarkeder, begynner eller slutter, er ofte karakterisert av en ekstrem stemning: eufori når markedene når toppen, og dyp pessimisme når de når bunnen. Det er mange verktøy man kan bruke for å måle stemningen, inkludert investorundersøkelser, forbrukertillitsundersøkelser med mer. Men dette er mer en kunst enn vitenskap, etter vårt syn, og må innbefatte kvalitative vurderinger av media og meningene til profesjonelle investorer.

Tilbud og etterspørsel

Når vi er inne på temaet om hva som driver markedenes tilbud og etterspørsel, mener vi det er like viktig å vite hva som ikke driver markedene. Én ting vi ofte ser investorer henge seg opp i er tidligere nyheter og tall. De fleste økonomiske tallene viser resultater fra siste måned eller kvartal. Problemet med dette er at markedene ser 3–30 måneder framover, etter vår erfaring. Vi tror at markedene allerede har forutsett og fordøyd det meste av det de større økonomiske rapportene har antydet. På lignende vis påvirker ikke markedenes tidligere priser fremtiden, etter vårt syn. Derfor er det å studere tilbakeskuende grafer for å forutsi fremtidige bevegelser, slik som mange investorer gjør, trolig ikke særlig nyttig, etter vår erfaring. Grafer kan fint si noe om det som har skjedd, men vi tror ikke at de kan profetere om noe.

På den andre siden mener vi at hendelser som skjer om mer enn 30 måneder også faller utenfor det vi mener påvirker markedene. Etter vårt syn er dette fordi desto lenger inn i fremtiden du går, desto flere variabler er det å ta hensyn til, noe som gjør det vanskeligere å bestemme sannsynligheten for bestemte utfall. Ta for eksempel langsiktige prognoser for statlige budsjettunderskudd. For at de skal være presise må de nøyaktig kunne angi en rekke ukjente faktorer: befolkningsvekst, innvandring, samt antall lavkonjunkturer og når de vil inntreffe. Tross alt har covid-19 hatt en enorm påvirkning på budsjettene i det meste av den industrialiserte delen av verden. Likevel var det veldig få som forventet noe slikt på slutten av 2019, og iallfall ikke for 10, 20 eller 30 år siden.

Så husk å stille deg følgende spørsmål når du vurderer en ny utvikling eller nyhetssak:

Hvordan vil dette påvirke den fremtidige etterspørselen for aksjer? Svaret kan hjelpe deg med å ta riktig beslutning.

