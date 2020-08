Forhandlingskortet du trenger overfor banken

Alle lånekunder bedømmes av bankene utfra hvor god kredittcore de har. Det gjelder ikke bare boliglån, men også usikrede lån og billån.

Kredittscore er ofte også et viktig element når du søker om å bli kunde hos en strømleverandør eller skal tegne et mobilabonnement eller en forsikringsavtale, og mange arbeidsgivere ser også på slike data når du søker jobb.

Mange har mye høyere rente enn de har krav på

Kredittscoren gir bankene og tilbydere av privatøkonomiske tjenester en objektiv bedømmelse av hvor trygg betaler du er. Har du for eksempel en score som faller innenfor «svært lav risiko»-kategorien (734 og oppover), bør du få en meget god rente uansett hva slags lån du ønsker å ta opp.

Gratistjenesten Defero, som er Norges største portal for gratis kredittsjekk, har nylig analysert dataene til sine over 38.000 registrerte medlemmer. Det gir en god indikasjon på hva nordmenn bør få i rentebetingelser på usikrede lån, boliglån og billån.

Samtidig avdekker undersøkelsen at mange betaler mye mer på lånene sine enn det kredittscoren og risikoprofilen burde tilsi.

- Vi ser at det er svært store sprik i lånekunders betingelser, selv om risikoprofilen deres tilsier at de burde ha like renter. Bankene tjener grovt på at Ola Nordmann ikke er klar over han kan kreve, sier daglig leder Eigil Arff Tarjem i Defero.

Få innsikt i dine kredittdata - helt gratis

Som medlem av gratistjenesten Defero får du innsikt i egne kredittdata, deriblant kredittscore. Du får også tilgang til et rentepanel som viser deg laveste oppnåelige rente basert på din kredittscore.

- Defero ønsker å gjøre det enklere for privatpersoner å vite hvilken rentenivå de kan oppnå. Bankene er lite transparente med sine prismodeller, og det er bortimot umulig for privatpersoner å vite hvilken rente man kan oppnå, forteller Tarjem.

Under finner du oversikt over hvilke rentebetingelser du bør ha krav på for usikrede lån, boliglån og billån med utgangspunkt i kredittscore. Dataene er fra august 2020.

USIKRET LÅN: Grafikken viser den beste renten man kan forvente å få for hver kredittscoregruppe. Hvis man ligger i nedre sjikt i en av gruppene, kan renten fort bli lavere enn på grafikken.

Usikrede lån

For usikrede lån er det svært stort sprik mellom betingelser for de med best kredittscore og de med dårligst. Rentenivået for denne typen lån er også høyere enn ved sikret lån, og kredittscoren desto viktigere for renten.

- Kredittscore, risiko og rente er noe man bør utfordre banken sin på, og mange av Deferos medlemmer har fått lavere renter etter å ha vist til kredittscoren sin, forteller Tarjem.

Billån

Et lån med sikkerhet i bil har et høyere rentenivå enn boliglån, da en bil gjerne er mindre omsetningsvennlig enn en bolig, og faller raskere i verdi. Bankens risiko er høyere, og derfor ser de svært nøye på kundenes kredittscore før de innvilger lån.

Boliglån

Det mest gunstigste lånet, målt i rentenivå, er som kjent et lån med sikkerhet i bolig.

- Selv om banken reduserer risikoen sin betraktelig ved hjelp av eiendommen, ser vi at det er store renteforskjeller mellom kredittscoregruppene. Et boliglån er typisk det lånet med størst lånesaldo, så renteeffekten er betydelig målt I kroner og ører, selv om renten i seg selv ikke svinger like mye, forklarer Tarjem.

Refinansiering

Kredittscoren får dobbelt verdi når den hjelper deg å få bedre betingelser på et refinansieringslån.

Bankenes renter har aldri vært lavere, og det legges derfor på gebyrer på lån for å opprettholde bankenes inntjening. Dette gjør at refinansiering har blitt enda viktigere enn tidligere, da man samler flere smålån i ett lån, og slik reduserer totale gebyrer drastisk.

Har du tilgjengelig sikkerhet i boligen din, vil dette være den ideelle måten å refinansiere på ettersom banken da kan redusere sin risiko ved å ta pant i bolig og økonomien din.

Selv om et sikret lån har pant i for eksempel en bolig, gjør banken allikevel en grundig sjekk av økonomien din. De ønsker så langt det lar seg gjøre å unngå å tvangsselge boligen din, så også for sikrede lån er kredittscore en viktig faktor når banken bestemmer renten din.

Lurer du på hva du kan gjøre for å bedre kredittscoren din og slik få lavere rente? Les mer her.

