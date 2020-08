Er du investoren vi leter etter?

Siden 2015 har Angel Challenge bidratt med trenings- og veiledningsprogrammer innen businessutvikling, via programmene ved samme navn. Det er et workshopbasert program hvor målet er å utdanne nye investorer i å gjøre en investering, og førstegangsgründere i prosessen med å hente inn en investering.

Så langt har det vært 30 Angel Challenge-programmer i ni norske byer, og mer enn 500 investorer har deltatt. Mer enn 700 gründere har fått perspektiv og kunnskap om startupinvesteringer, og hvordan de kan vokse med investeringer. Samlet har det blitt investert mer enn hundre millioner kroner i mer enn 50 startups.

Nå søker de etter flere investorer.

For vil du lære mer om tidligfaseinvesteringer? Og har du intensjoner om å investere i fremtiden, og vil ha tilgang på tidlig-fase startups?

Da kan Angel Challenge-programmet være det du leter etter. Mange av deltakerne sier det har gitt dem unike muligheter til å bygge ut nettverket med investorer, startups og andre relevante aktører, og at de har tilegnet seg ny kunnskap om ulike former for investeringer

Daglig leder for Angel Challenge, Eirik Nerdal forteller at de kontinuerlig følger med på utviklingen for startups og investorer.

- Programmet er hele tiden under utvikling: Det handler om å forstå miljøet og behovene gründere og investorer har. Det er ingen fastlåste sannheter i hvordan programmene skal gjennomføres, og derfor gjøres det kontinuerlige vurderinger som skal tilpasse programmet til tiden vi står i, sier Nerdal.

En annerledes vår i det norske miljøet for innovasjon og startups

Kun 11 dager etter at Erna Solberg talte til folket og den offisielle ‘nedstengningen’ av Norge begynte, var Angel Challenge i gang med sitt første livestreamede program. 20 investorer var påmeldt, og totalt 97 startups hadde meldt interesse til å delta. Etter flere runder med utvelgelse, gikk 18 startups videre til livestream-sesjonene

Fremover skal programmet gjennomføres som en kombinasjon av digitale møter og Angel Challenge sin livestream fra Startup Campus i Oslo sentrum. Nerdal forteller at de nye endringene er ideelle for investorer som ønsker tett kontakt med miljøet.

- Det nye formatet gjør det mye lettere for folk utenfor Oslo/Viken området. Før innebar alle syv sesjoner fysisk oppmøte i Oslo og kunne være en utfordring for tilreisende.

Hvorfor delta?

Det kan det være lett å gå seg ‘vill’ i jungelen av foredrag, bøker og kurs som skal lære deg å bli en bedre investor. Ved å delta på Angel Challenge sitt program får man i følge Nerdal følgende fordeler:

Bygg nettverk: Knytt relasjoner med gründere og spennende investorer fra startup-miljøet.

Finansier fremtiden: Hjelp morgendagens innovatører med å skape nye arbeidsplasser og en bedre verden med kapital og erfaring.

Verdioptimalisering: Optimaliser portfolioen din ved hjelp av tilegnet kunnskap fra aktører, som kan gi deg bredde og mangfold.

- Det er utrolig lærerikt! Det er et profesjonelt program hvor man lærer mye fra kursholderne og andre deltagere samtidig som man blir eksponert mot spennende startups, avslutter Robert Ekrem, som er investor og tidligere deltager.

Angel Challenge omfatter et stort nettverk av engleinvestorer og VC-investorer, både i og utenfor Norge. Hundrevis av investorer har allerede vært med. Er det din tur?