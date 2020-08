Slik skal du kle deg i høst

Vi går mot kjøligere kvelder og friskere luft, og med det kommer også ofte en oppgradering av garderoben. Hvis ordtaket, klær skaper folk, stemmer, så er det ingen bedre måte å oppgradere klesstilen på, enn hos Escalier.

Her er noen av deres egne favoritter:

Jeans modell 622 - Lys hvit batch fra Jacob cohen



Buksene fra Jacob Cohen har en passform og kvalitet som gjør at disse buksene er like populære år etter år. De er heller ikke ofte på salg, så her lønner det seg å smi mens hjernet er varmt.

Fitted body fra Stenstrøms

Skjorten utgjør grunnlaget i enhver herres garderobe. Uansett om du vil være stilig eller elegant, er skjorten alltid et sikkert kort. De utallige bruksområdene gjør den enkel å dresse opp og ned. Stenströms har med over 100 års erfaring perfeksjonert sine skjorter. Deres fokus på detaljer og sans for kvalitet kommer til syne i deres produkter.

Bobby V-hals Grå fraJohn Smedley LTD

En delikat V-genser i bomull i 100% merino ull. Denne er både lekker å se på, og holder deg varm utover høsten.

