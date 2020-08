Drittsekken som har gitt millionsuksess

Gründerselskapet Douchebags har hatt en enorm suksess med ryggsekkene og reisebaggene sine. Da eventyret startet i 2011 var målet å lage reisebager for skikjøring som rommet mye, var lette å bære og som så bra ut. Det har de klart. Nå omsetter de for flere titalls millioner.

Skal du ha en ny ryggsekk i år, eller en ny reisebag, så er det Douchebags du burde investere i.

The Hugger 20L

Den ikoniske bestselgeren The Hugger 30 kommer i en ny og mindre versjon på 20 liter. Her får du det beste av flere verdener: En smart ryggsekk med stor allsidighet og støtsikkert EVA frontpanel, tøft design og kvaliteten er uslåelig. Hele fronten på sekken kan åpnes slik at man får enkel tilgang til hele innholdet, og sekken har også eget rom til PC og er godkjent som håndbagasje på fly.

The Carryall 65L

Pakk hva som helst, dra hvor som helst med The Carryall. Med skjulte skulderstropper, en EVA-bakplate og adskilte rom for ordens skyld, er denne aktive duffelbaggen den perfekte følgesvenn for en tur til treningsstudioet, jobb eller turer ut av byen.

The Scholar

Stilig, enkel og slitesterk sekk som fungerer perfekt til hverdags og jobb. God bærekomfort og høykvalitet skum i rygg og skulderreimer. Minimalistisk utseende med PU lær og kraftig polyester er både kult og vannavvisende.

The Hacker 15”

En classy og praktisk laptopbag som fungerer til både jobb og reise. Som de andre modellene fra Douchebag er det et minimalistisk utseende i svart PU lær. Vesken rommer alle nødvendigheter og inkluderer The Essentials Case som er perfekt til oppbevaring av verdisaker eller annet små accessories.

