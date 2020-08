Hvordan påvirker pandemien den teknologiske utviklingen?

Den digitale utviklingen byr dermed på flere nye utfordringer og det oppstår en høyere risiko i forhold til cyber security. I en tid hvor mange jobber utenfor kontoret har det vært en økning i antall phishing og svindelforsøk, og bedrifter må fornye sin strategi i forhold til sikkerhet.

Likevel er det flere bedrifter som rapporterer at budsjettet for cyber security vil bli påvirket som følge av nedgangstidene i næringslivet.

Hvilke HR-tiltak er nødvendige i dagens situasjon?

Selv om Norge har vært rammet av Koronapandemien siden mars er det fortsatt mange som er usikre på sin jobbsituasjon. Mange jobber utenfor kontoret, noen er permittert mens andre har blitt nedbemannet. Siden hverdagen fortsatt er preget av korona er det viktig å huske de ansatte som individer.

Det er enkelt å påstå at man må trygge medarbeiderne, men det er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. De ansatte kan ha tilgang til personal- og lederhåndbøker, det kan gjennomføres en-til-en-samtaler, eller det kan være allmøter. Samtidig kan det være vanskelig å vite hvor mye man skal kommunisere og hvordan man skal kommunisere.

Bør man slutte å forholde seg til budsjetter?

I 2020 er det ekstremt mange bedrifter som vil oppleve budsjettavvik, og da reiser spørsmålet seg: Bør man gå over til dynamisk styring?

Dynamisk styring av en bedrift betyr at man tar fortløpende vurderinger og tilpasser seg etter de situasjonene som oppstår gjennom året. Det kan være en god løsning når det er mye uforutsigbarhet i markedet/bransjen man jobber – slik som de fleste har opplevd i år.

Å jobbe med budsjett kan ofte være en tidkrevende prosess, men studier viser at det er mindre lønnsomt med budsjetter desto mer tid man bruker. Dette gjelder da spesielt for bransjer som bank og finans. Å gå bort fra bruk av budsjetter er riktignok en tidkrevende prosess, og passer ikke alle bedrifter, men for noen bedrifter kan dynamisk styring være en smart løsning.

