Finn ut om du har hatt Covid 19

Du må teste deg 2 - 3 uker fra symptomene oppstod for første gang. Antistoffene mot Coronavirus dannes vanligvis 5-14 dager etter de første influensasymptomene. Avhengig av alvorlighetsgraden av symptomene, bør det derfor gå 2 - 3 uker fra symptomene oppsto første gang, og frem til blodprøven blir tatt. Det mest pålitelige resultatet oppnår man ved å ta testen 3 uker etter at symptomene var på sitt verste. Ta testen hjemme

Prøven tas enkelt hjemme hos deg selv. Noen få dråper blod samles etter at du har laget et lite stikk i fingeren. Dette kan du gjøre helt på egen hånd, når og hvor som helst. Du registrerer din blodprøve via vår hjemmeside med BankID og deretter returnerer prøven til laboratoriet ved post i butikk.

Ikke test for tidlig!

Hvis du tester for tidlig, er det sjanse for at testen er falsk negativ. Det vil si at selv om du har hatt Coronavirus vil ikke testen vise dette. Dette er som regel fordi kroppen ikke har rukket å produsere tilstrekkelig med antistoffer som kan påvises. Beste resultat på opp mot 100% oppdagelse får du 3 uker etter symptomene var på sitt verste.

Prøvesvar

I løpet av noen få virkedager vil du motta en tekstmelding med resultatet. Dersom testen er positiv vil en av våre leger vurdere analysen og ta kontakt. Testen inkluderer medisinsk vurdering av allmennlege.

Bestill hjemmetesten her!