Søker erfarne investorer

Startup Norway og Smart Innovation Norway ønsker å utforske nye muligheter og tilby enda mer til målgruppen, så nå har de utviklet et nytt program sammen som har fått navnet Pangstart Invest. Etter planen skal dette samarbeidet vokse over flere år, med et mål om å bidra til et enda mer levende og betydningsfullt miljø for startups og investorer.

Det nye programmet gjennomføres parallelt, og i samarbeid med, Smart Innovation Norway sitt Pangstart Accelerator program, så investorene får muligheten til å investere sammen på tvers av de to programmene. Daglig leder, Eirik Nerdal, i Startup Norway forteller at de ser frem til det viktige samarbeidet, som skal legge grunnlaget for en videreutvikling av miljøet.

Målet er å gjøre bedre investeringer

Det er Smart Innovation Norway som eier Pangstart Accelerator og Pangstart Invest, der hensikten med sistnevnte er å hjelpe investorer med å gjøre bedre investeringer. I tillegg er målet å ekspandere investornettverket, i samarbeid med Angel Challenge.

Et unikt samarbeid

Prosjektkoordinator hos Smart Innovation Norway, Matias Heggdal forteller at samarbeidet er en del av deres langsiktige plan.

-Startup Norway er en naturlig samarbeidspartner for oss da de gjennom mange år kan vise til verdiskapning gjennom å skape arenaer hvor startups møter privatkapital. For oss er dette viktig, da vi sitter på en god base med startups med behov for kapital. Gjennom vårt samarbeid sikter vi mot å skape et økosystem som trekker til seg det beste Norge har å by på av lovende startups og investorer. På denne måten ønsker vi å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling for nåværende og kommende generasjoner, som er Startup Norway sin visjon.

Fellesnevneren for alle som deltar på de to programmene er at alle utvikler produkter eller tjenester med høy grad av innovasjon, som har fokus på smart energi, smarte samfunn og teknologi.

Programmet går over to måneder, og for startups er søknadsfristen allerede 24. august.