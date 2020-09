Oppdater høstgarderoben med Patagonia

Patagonia har de siste årene blitt et populært merke hos turglade nordmenn. Den fantastiske historien til Patagonia startet i Yosemite i 1957 med fjellklatring som formål. Etter flere år med suksess som hardware-leverandør har selskapet i dag flyttet fokuset til å produsere turklær av høy kvalitet. Ikke nok med det - i dagens miljøbevisste samfunn satser selskapet på en miljøbevisst og etisk merkevare, der de setter naturen i forsetet.

Skal du oppgradere høstgarderoben i år, så er det derfor Patagonia et utmerket valg.

Patagonia Down Sweater jakke

Selv om det finnes mange forskjellige jakker til høsten, så er det alltid lurt med en dunjakke. Her kommer Patagonia med en praktisk og varm dunjakke for de fleste type forhold. Jakken er bevegelig, lett og vindtett som passer ypperlig til norske forhold. Ikke nok med det materiellet er laget av 100% resirkulert nylon ripstop ytterstoff. Dette er en populær jakke og kan fort bli utsolgt. Derfor er det lurt å sikre seg jakken i dag.

Få tak i en av jakkene her

Patagonia Torrentshell 3L skalljakke

Patagonia har nå kommet med en ny versjon av sin mangeårige og trofaste modell Torrenshell. Denne kommer nå som en 3-lags jakke og passer perfekt til høsten.

Dette er en solid og holdbar jakke som tåler masse regn, noe som er matcher bra med norsk høstvær. Jakken puster bra og kjennes behagelig mot bar hud. Ikke nok med at denne jakken er laget av 100% resirkulert nylon ripstop ytterstoff, så er faktisk deler av nylonet resirkulert fra gamle fiskegarn.

Denne kule og praktiske jakken får du kjøpt hos Revir

Patagonia SST Vadejakke

Ønsker du en robust vadejakke til høsten, så har Patagonia jakken for deg. Denne klassikeren har kommet tilbake i en flott blåtone og en rekke forbedringer.

Jakken kjennetegnes for sine romslige, men flatpakkede brystlommer noe som passer godt til turer der man skal krysse bekker og vann. For åpasse disse turer så har denne jakken en DWR vannavstøtende overflatebehandling. I tillegg til dette så har jakken gode sidelommer og praktiske glidelåser til turfolket.

Bestill jakken i dag!

Patagoina Better Sweater Vest

Høsten byr også på flotte farger og varme dager. Da kan det være smart med en fleecevest, og hva bedre enn å kjøpe en klassisk bestselger fra Patagonia. Denne fleecevesten kan du bruke inne som ute, og i flere sammenhenger nettopp fordi den er stilig og moteriktig. Patagonia sine fleecevester slår aldri feil, og derfor bør vest være et must i høst!

Kjøp vest hos Chillout i dag!

Patagonia Micro D Snap-T Pullover Fleece

Nordmenn elsker fleece, og i år har Patagonia kommet med en nyhet - nemlig Micro D Snap-T Pullover. Dette er en lett og ultramyk fleece som er laget for dagligdags bruk som garantert vil få deg i et godt humør. Fleecen varmer godt, tørker fort og kan også brukes som reisepute når du bretter den sammen. På kaldere dager fungerer fleecen godt som et mid-layer med en skalljakke over, mens den er fantastisk alene under mildere værforhold.

Kjøp fleecen hos Chillout i dag!