Eiendomssjefens tips til leietakere

Kriterier og rekkefølge når du skal velge kontorbygg



Innenfor de ulike segmentene mht. standard og beliggenhet ser vi ofte at leienivået er det som veier tyngst. Av bedriftens totale kostnader utgjør bokostnaden en vesentlig mindre andel enn lønnskostnader. Det å ha en attraktiv arbeidsplass handler om mye mer enn beliggenhet og planløsninger. Nye generasjoner vil kreve mer fleksibilitet og helhetlig tjenestetilbud, og bærekrafthensyn vil veie tungt. Om man har en plan på hvilke type medarbeidere bedriften ønsker å tiltrekke seg fremover, er det også enklere å svare på hvilken lokalisering og eiendom som vil være den beste.



Start tidlig med planleggingen

Slike prosesser tar tid og alternativene man har i markedet vil også variere over litt tid. I tillegg mener jeg det er viktig med intern kompetanse på hvordan arbeidsplassen påvirker organisasjonen, og vice versa. Litt for ofte ser vi at oppgaven plasseres noe ned i organisasjonen, og at man i for stor grad lener seg på utleiemeglers anbefalinger og råd. Selv om disse rådene ofte er både objektive og gode, er det viktig å inneha noe av denne kunnskapen selv. Dette enten via egne ansatte eller innleide ressurser, slik at man kan vurdere alternativene opp mot intern kultur og ledelsens overordnede mål. Dette øker sannsynligheten for et bedre beslutningsgrunnlag og derav riktig valg.

Er du på jakt etter nye kontorlokaler?

Krav leietakere bør stille til utleier angående miljøsertifisering

De større leietakerne er svært bevisst på å stille krav til energimerking og Breeam-sertifisering. Oslo Pensjonsforsikring har en investeringsstrategi og styringsmodell for å nå bærekraftmål som å redusere klimautslipp, i tillegg til eksklusjonslister og løpende vurderinger av ESG-risiko.

Sammen med Senter for klimaforskning (Cicero) og flere andre ledende finansinstitusjoner, deltar Oslo Pensjonsforsikring i prosjektet Sustainable Edge. Prosjektet bidrar til at finanssektoren får bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i.

Når det gjelder eiendom jobber vi mot en klimanøytral portefølje. Mange av våre bygg har allerede en Breeam-sertifisering. Miljøkriterier med hensyn til energiklasse og sertifisering legges også til grunn ved kjøpsvurderinger hvor vi vektlegger at eiendommen skal ha en tydelig miljøprofil eller har mulighet for å få det. Når det gjelder leietakers krav, kan for strenge krav føre til at alternativene man sitter med fort kun blir nybygg. Her er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Gjenbruk og noe mindre omfattende ombygginger kan være vel så bærekraftig, selv om man ikke nødvendigvis oppnår en topp sertifisering.

Det mest vibrerende leiemarkedet

Økernområdet har «gått under radaren» for mange. Her er det god tilgjengelighet og kollektivdekning, og det er bygget mange nye kontorbygg og leiligheter de siste årene. Økernområdet er den største by-transformasjonen i Oslo på mange år, og er allerede en svært attraktiv og «kortreist» bydel med mange arbeidsplasser og rundt 30.000 innbyggere. Etablering av et godt aktivitets og servicetilbud vil gjøre dette til et svært attraktivt område i fremover

Fremtidens kontor

Fremtidens kontor bygger vi faktisk i dag! Økern Portal ferdigstilles i slutten av neste år og vil fremstå slik vår visjon er: «Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø.» Her materialiseres bærekraft i vid forstand i tillegg til Breeam Excellent og bærekraftige materialvalg. Vi etablerer en stor park i hjertet av eiendommen, parsellhager og løpebane på taket som blir offentlig tilgjengelig, et innvendig gategulv med ulike unike spisesteder, og et attraktivt tjenestetilbud for både leietakere og nærområdet.

Bygget gjennomsyres av smarte løsninger basert på moderne og innovativ teknologi for å sikre rasjonell drift og gode brukeropplevelser. Avtaler med spisesteder, treningssenter og hotell er allerede på plass for å gi Telia som flytter inn, øvrige leietakere og ikke minst nærområdet et sømløst godt tjenestetilbud. Økern Portal vil bli et arkitektonisk landemerke og en ny destinasjon i Oslo!

OPF ferdigstiller i disse dager næringsbygget Økern Portal.

Les mer om bygget her