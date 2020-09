Viser muskler i eiendomsbransjen

Med 45 kontorer og over 6000 boligsalg i året er de Norges største uavhengige eiendomsmeglerkjede.Eie er ikke bankeid, som ifølge markedsdirektør Stina Bredal-Rørvik betyr at de kun har ett fokus.

-Vi gir råd du kan stole på uten annen agenda enn å være den mest profesjonelle eiendomsmegleren i bransjen. Derfor stiller vi bransjens høyeste faglige krav til oss selv, og kombinerer det med innovativ teknologi. Vi kaller det Premium rådgivning.

Stina Bredal-Rørvik

Mye har skjedd i Eie. I fjor etablerte de Eie Advokat, startet en større satsing innen nybygg og næringsmeglingsamt kjøpte seg inn i et forsikringsagentur. De har gått fra å være en rendyrket eiendomsmeglerkjede til et eiendomskonsern som skal levere rådgivning innenfor bolig, næringsmegling, nybygg og advokattjenester.

Fokus på kompetanse

Bredal-Rørvik er opptatt av å tydeliggjøre hva merkevaren Eie står for, siden de nå endrer hele profilen utad

Hun forteller at navet i Eie er kompetanse. I praksis betyr det følgende; de krever dobbelt så mye etterutdanning av ansvarlig megler enn det som er lovpålagt. Krav om doble etterutdanningspoeng er en av årsakene til at de ble bransjevinner og kan skilte med Norges mest fornøyde boligkunder i 2020.

Hun forteller videre at størrelsen kombinert med uavhengighet gjør at de kan utfordrer det etablerte.

Vi står fritt til å ta egne valg og har kort vei til beslutningene. Vi kan dermed snu oss raskt og prøve ut nye ting i takt med det samfunnet vi lever i.

Rigger seg for høsten

Hedda Karoline Ulvness

Heldigvis har eiendomsbransjen klart seg godt gjennom krisen, men også meglerforetakene har kjent på uvisshet. Administrerende direktør, Hedda Ulvness, er glad for at Eie gjennom coronakrisen ikke avvek fra planlagt strategi og nå kan feire ny profil og fortsatt vekst.

Vi har sett at det å jobbe strategisk med å bygge sterke og robuste selskaper i Eie har vært riktig. Tett oppfølging av driftsrelaterte forhold, herunder fokus på forsvarlig egenkapital, og likviditet, kombinert med ansvarlig utbyttepolitikk medførte at våre kontorer taklet den krevende perioden meget godt og står nå sterkere finansielt enn noen gang tidligere. Et perfekt utgangspunkt for videre vekst og utvikling, avslutter hun.