Luksus på taket av Norge

Tilbaketrukket på en hylle mot fjellsiden ligger Gausta Residence. Eiendommen har en fantastisk utsikt mot Hardangervidda, og fjellheimen rundt Rjukan og Gausta.

Med sitt høyeste punkt 900–1000 moh. er Gausta en av Norges mest snøsikre vinterdestinasjoner, som skaper den perfekte forutsetning for alpint og langrenn! Med ski in– ski out til alpinbakkene, langrennsløypene og fjellheimens umiddelbare nærhet, vil du kunne oppleve naturen her på sitt beste året rundt. Her kan du kose deg med 85 kilometer preparerte langrennsløyper, kjøre slalom i en av de 35 alpinbakkene, eller gå randonnée fra Gaustoppen 1883 meter over havet.

Men det er like fantastisk i Telemarks fjellverden sommer og høst, som vinter og vår. Gausta byr på et variert tur og sykkelterreng, muligheten for å fiske, ro eller padle på Kvitåvatn eller bade i friskt fjellvann.

Krossobanen fra 1926 er Nord-Europas første to-tausbane og ligger kun 20 km fra Gaustaområdet. Banen frakter deg fra Vestfjorddalen og opp til Gvepseborg, 886 moh. Her møter du innfallsporten til Hardangervidda. Nasjonalparken regnes som Europas største villmarksområde og er starten på fantastiske turmuligheter sommer, høst og vinter. Her på toppen finner du også en klatrepark for alle aldre, og egen løype hvor du kan følge i sabotørenes fotspor fra tungtvanns-sabotasjen på Vemork.

Topp moderne leiligheter med alt du måtte trenge av fasiliteter

Eksklusive leiligheter

Gausta Residence vil ligge sentralt til i den mest veletablerte delen av Gaustatoppen Naturpark, og vil inneholde 26 leiligheter fordelt på to bygg.

Arkitektene ønsket å gjenskape deler av gammel Telemark-stil, men har samtidig designet byggene i en form som minner om hus i Alpene. Takene er slake og har et miljøvennlig dekke av Sedum. Alle balkonger og oppholdsrom har store vindusflater som er inntrukket i fasaden.

Leilighetene har balkong, store vindusflater og fremstår som lyse og luftige. De har gjennomgående høy kvalitet, med et skandinavisk designpreg og to parkeringsplasser per enhet. Og for den «ekte hyttefølelsen» har alle leiligheter peisovn/peis.

Kjøkkenet er designet av en anerkjent kjøkkenleverandør og soverommene har store vindusflater som bringer naturen inn. Her er det ikke spart på noe!