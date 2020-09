Det er sjelden man ser en så innovativ løsning som dette

Økern Portal har en sterk miljøprofil , og bygges og driftes etter strenge miljøkrav som gjør det til ett av de aller mest miljøvennlige byggene i sin klasse. Også Telia har miljø og bærekraft høyt på agendaen, blant annet med sine «Daring Goals» som går ut på at selskapet innen 2030 skal være karbonnøytralt. Det betyr at det stilles svært strenge krav til valg av møbler og materialer når de nye lokalene skal innredes, og Daring Goals legger også føringer på hvordan Telia skal håndtere møblene de allerede har i sine gamle lokaler.

– Vi i Telia er på full fart inn i en ny verden der bærekraft står i fokus. Vi skal ta gjennomtenkte valg, og vi forsto at vi trengte hjelp av både interiørarkitekt og møbelleverandør, sier Morten Franck, ansvarlig for innkjøpsstrømmen i Telias Økern Portal-prosjekt.

Økern Portal - Oslos mest innovative næringsbygg

Telia gikk ut i markedet med en omfattende forespørsel der de etterlyste en interiørarkitekt og en møbelleverandør som kunne tilfredsstille selskapets svært strenge miljøkrav. For å bli valgt, måtte de ikke bare kunne levere og installere møbler til de nye kontorene, men også ha en god plan for hvordan møbler fra de gamle kontorene enten kan gjenbrukes eller kastes på en miljøvennlig måte.

Det er en jungel av ulike miljøsertifiseringer, og det er ikke alltid innlysende om et møbel er miljøvennlig eller ikke. Treverket i et bord kan for eksempel være kortreist, men limet som er brukt kan inneholde miljøgifter. Morten Franck

Valget falt til slutt på det anerkjente interiørarkitektfirmaet iArk, et selskap som står bak en rekke spennende prosjekter som blant annet Media City i Bergen. Møbelleverandøren ble Holmris B8, et dansk selskap som blant annet har levert til Orklas nye kontor i Oslo og Clarion Hotel i Bjørvika.

– Møbelbransjen syntes nok at vår forespørsel var ambisiøs og kompleks, spesielt når det gjelder bærekraft, men vi i prosjektet fikk innblikk i en bransje som er i rask utvikling og som gjerne vil ta utfordringen. Gjenvinning og gjenbruk er viktige stikkord for oss, og i tillegg skal vi gjenbruke møbler fra dagens kontorer. Møblene vi ikke tar med oss skal selges, gis bort eller kastes på en miljøvennlig måte. Frakt skal gjøres mest mulig miljøvennlig. Alt dette skal gjøres på en økonomisk og effektiv måte, og vi får høre at vi gjennom forespørselen har flyttet grenser og pushet bransjen i grønn retning. Det er vi veldig stolte av, sier Franck.

Endelig en kunde som virkelig mener det de sier om bærekraft

Interiørarkitekt Heidi Tolo i iArk forteller at det er sjelden de jobber med selskaper som setter bærekraft så høyt på agendaen som Telia.

– Det er veldig gøy med en kunde som virkelig utfordrer oss på å levere bærekraftige løsninger. Vanligvis er det vi som må pushe dette overfor kundene. Mange sier de legger vekt på bærekraft, men når de støter på noen utfordringer underveis så er det kanskje ikke så viktig likevel.

Tolo forteller at Telia helt fra starten har stilt krav om at minst 40 prosent gjenbruk, og at absolutt alt som ikke kan gjenbrukes skal behandles på en miljøvennlig måte. Kan det ikke selges, skal det gis bort. Alt som ikke kan gis bort skal man kvitte seg med på en miljøvennlig måte. Alt som kjøpes inn skal også være miljøvennlig, og gjerne kortreist.

– Telia har sagt at hvis det står om to ting, så er det alltid bærekraft som skal vinne. Det synes vi er gøy. Dette er jo en stor leveranse med mye møbler og inventar, og når vi går ut med slike krav så påvirker det faktisk hele bransjen, sier Tolo.

Prosjekt Circular

Bærekraft og tenkning rundt sirkulærøkonomi er også kjernen i møbelleverandøren Holmris B8s virksomhet. Det gjelder i alle prosesser, i alle produkter, fra produksjon til avfallshåndtering, gjenbruk, videresalg og donasjon.

Vi synes det er ekstremt spennende å jobbe sammen med en kreativ partner som Telia, som setter sin ære i bærekraftige innkjøp, detaljer og ønsker rundt materialer og «leddet» bak produksjonen av møbler, med produktkomponenter, transporter og sosialt ansvar. Kim Sjöman, Produktsjef i Norge for Holmris’ .

Telia selv har sammen med iArk og Holmris tatt et stort ansvar for prosessen rundt gjenbruk av møbler og donasjon av brukte møbler. Dette prosjektet har fått navnet «Circular».

– Det er veldig spennende! Alt trenger ikke å kjøpes nytt, og dette rimer fint med FNs bærekraftsmål nummer 12 om bærekraftig forbruk. I tillegg er det veldig mange flinke eksperter på forskjellige områder tilknyttet prosjektet, så det er også utviklende for oss med primærområde-møbler, interiør og flyttetransport å ta del i den kunnskap som deles på tvers! forteller Sjöman.

Holmris er sikre på at hele Telia Norges organisasjon kommer til å få et løft med å flytte inn i det nye hovedkontoret på Økern: – Det blir et toppmoderne bygg med lekker møblering i tråd med Telias verdier og de seneste tekniske løsningene innen interiør.

Brukte klær blir til arbeidsbord og skap

For Telia handler ikke gjenbruk bare om resirkulering, men også om det som kalles «upcycling». Det innebærer å bruke gamle produkter på nye og kreative måter, og til andre ting enn det produktet opprinnelig var tiltenkt.

I forbindelse med flyttingen til Økern Portal oppfordret Telia alle sine ansatte til å donere brukte klær til prosjektet Upcycled by Telia. De brukte klærne forvandles nå til spennende og annerledes overflater på bordplater, skap og andre møbler.

Heidi Tolo i iArk synes upcycling-prosjektet har vært moro å være med på, og gitt spennende utfordringer for henne som interiørarkitekt.

– Klær er jo en av de største forurensningskildene vi har, og det er enormt med klær som kastes. Det vi gjør er at gamle klær rives opp til små fibre, blandes med bioplast, og så presses sammen under høyt trykk. Det som kommer ut er en tynn plate vi kan bruke til å kle overflater med, for eksempel en bordplate.

Det vil være mulig å kjenne igjen tekstilene i overflaten, og utseendet på overflaten avhenger av hvilke klær den er laget av. Morten Franck i Telia tror denne måten å gjenbruke gamle klær på vil være med på å gi et helt spesielt preg på selskapets nye lokaler i Økern Portal.

Du finner ikke de samme møblene noe annet sted!

Telia Norge har nylig ansatt en egen leder for bærekraft, og Ina Vikøren er godt fornøyd med fokuset på bærekraft på det nye hovedkontoret.

– Innen 2030 skal vi være fullstendig klimanøytrale, og dette inkluderer samtlige samarbeid vi har i vår verdikjede, da også kontorer og leverandører, sier Vikøren. – Økern Portal ble da et naturlig valg ettersom de leverte best på Telias bærekraftskriterier i tillegg til å ta ansvar langt utover det som forventes av dagens bygg. I tillegg vil Økern Portal bidra til sommerfugleffekter langt utover egne vegger med tanke på integrasjonen av bærekraft i selskapet. Dette er en del av kjernevirksomheten vår, og jeg gleder meg over å kunne bygge konkurransekraft sammen med alle aktørene som får Telias bærekraftsagenda opp på beina i Økern Portal.

