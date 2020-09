Videreutvikler bedriftskultur på Økern

– Dagens talenter vil ha arbeidsgivere som kan hjelpe dem videre i karrieren. Det er det fremtidens arbeidsplass handler om, og det ansvaret skal vi forvalte på en god måte, sier HR-direktør i Telia Norge, Wenche Mittet.

Telia tror på å ta best mulig vare på de ansatte man har, fordi det også gjør det enklere å rekruttere nye. Dette legger tydelige føringer på arbeidet i forkant av flyttingen til Økern i 2021.

– Økern Portal er et viktig virkemiddel for å skape Norges råeste arbeidsplass og neste generasjons telekom-selskap, sier Mittet.

– Vi er Norges største utfordrer, og det skal selvfølgelig også gjennomsyre alt vi gjør i Økern Portal, både når det kommer til nye løsninger og måter å jobbe på, bærekraftsperspektivet i alle valgene vi tar, med tanke på møbler og materialer, og også i måten vi signaliserer hvem vi er på i våre nye lokaler.

Et nytt kraftsenter

Ved innflytting skal ansatte fra Telia Norges hovedkontorer i Sandakerveien og Maridalsveien samles i ett bygg.

– Vi er i dag spredd på flere lokasjoner i Oslo, og gleder oss veldig til å kunne «flytte sammen». Med alle ansatte samlet under samme tak skal vi bygge et felles hjem, med en felles kultur i et nytt kraftsenter. Dette vil bringe folk, produkter og tjenester tettere sammen, sier Mittet.

Ansatte vil jobbe på tvers av tradisjonelle siloer. Dette stiller krav til hvordan lokalene utformes.

– Vi skal jobbe mer aktivitetsbasert. Det innebærer at de ulike områdene skal skreddersys ulike arbeidsformer. Det skal både være smarte løsninger for prosjektgrupper, og gode områder for de som har behov for å jobbe der det er mer stille og avskjermet, sier Mittet.

Dette betyr at de ansatte kan velge arbeidsplass etter kalenderen, og finne det området som passer best til den aktivitet som skal utføres den dagen.

Tilrettelegging og trygge rammer

Arbeidslivet etter korona vil endre seg, og Telia forsøker å tilrettelegge best mulig i sitt nye hovedkontor i Økern Portal. Selskapet tar høyde for nye arbeidsformer når de flytter inn i nye kontorlokaler.

– Vi er inne i en spesiell tid der vi må ta hensyn til smittevern og individuelle tilpasninger, men vi jobber for at vårt nye hovedkontor skal være et sted for samarbeid, gode møter med kolleger og et sted der våre ansatte har alt de trenger for å kunne utføre arbeidet sitt på en best mulig måte, sier Mittet.

– Økern Portal skal være et sted våre ansatte har LYST til å komme, og et sted de føler seg trygge med tanke på smittevern og andre hensyn.

En viktig milepæl

Telia har satt sammen en brukergruppe internt som består av ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Brukergruppen har bidratt med innspill i prosessen, og vil være viktige ambassadører og formidlere etter hvert som selve flyttingen nærmer seg.

Ingvild Jamne i Telias HR-avdeling er ansvarlig for endring og kommunikasjon i flytteprosjektet. Hun er svært positiv til mulighetene flyttingen skaper for å bygge en felles kultur i et stort selskap.

– Flyttingen blir en svært viktig milepæl for oss. I dette bygget skal vi tilbringe store deler av dagen, og løse masse spennende oppgaver sammen med mange flinke folk. Vi må derfor lage løsninger som understøtter virksomheten og som gjør at folk trives i vårt nye felles hjem, sier hun.

De ansatte må forberede seg på spennende endringer.

– Bygget skal bidra til å skape nye og mer effektive arbeidsformer med fokus på samarbeid, sier Jamne.

River siloer

En viktig del av organisasjonsutviklingen de neste årene handler om å rive siloer og stimulere til samarbeid på tvers av fagmiljø.

– Samhandling er helt grunnleggende om vi skal evne å komme raskere til markedet med nye tjenester og produkter. Alt går mye raskere enn før, og det er viktig at vi som organisasjon er kjapp og lettbeint, sier Mittet.

Det gjenspeiles også i rekrutteringsarbeidet, der det er særlig viktig å tiltrekke seg nye typer kompetanse.

– Vi håper at Økern Portal i seg selv bidrar til å gjøre oss attraktiv overfor nye typer fagpersoner som har annerledes og spennende kompetanse. Det handler jo om hvor man har lyst til å være, sier Mittet, som har tatt mål av seg om å skape Norges råeste arbeidsplass.

– Vi skal vokse i en bydel som skal vokse sammen med oss. Det skaper en følelse av at vi alle er med på å skape noe nytt, og at vi er der det skjer. Vi blir del av et større univers med en sterk mobildimensjon med sterke merkevarer, en veldig interessant satsning på ny teknologi og en ambisiøs tilnærming til 5G, og ikke minst at det er snakk om Nordens største mobilselskap. Økern Portal vil dessuten være et fantastisk sted å invitere kunder og partnere til, og vi håper og tror at våre ansatte vil føle en stolthet, avslutter Mittet.

