Klokken som utgjør forskjellen mellom nederlag og suksess

Klokkene fra Longines er kjent for å være robuste, pålitelige, nøyaktige og med en original teknologi, som er grunnen til at så mange pionerer har satt sin lit til merket på sine ekspedisjoner. Longines Spirit er en splitter ny kolleksjon hvor historie møter moderne teknologi.

Hvilke pionerer har inspirert Longines Spirit?

Eventyrer og polfarer Paul-Émile Victor.

Franskmannen Paul-Émile Victor dedikerte sitt liv til polare ekspedisjoner. I 1936 la han ut på en 49 dagers oppdagelsesreise hvor han krysset Grønland. Turen var preget av de ekstreme værforholdene og det utfordrende landskapet, og Victor var avhengig av klokken for å regne ut lengdegraden. Han hadde en Longines kronometer som forholdt seg nøyaktig gjennom hele turen, selv med den ekstreme kulden som sank helt ned til - 40 celsius.

"Disse klokkene utgjorde forskjellen mellom nederlag og suksess" - uttalte Victor i etterkant av ekspedisjonen.

Pilot, entreprenør og filmentusiast Howard Hughes.

To år senere var Longines tidtaker da amerikanske Howard Hughes satt en ny rekord da han fløy jorden rundt på tre dager, 19 timer og 14 minutter. Han knuste dermed den tidligere rekorden med nesten fire dager. Den eksentriske rekordtakeren, Hughes er kjent både som pilot, filmregissør og var en av verdens rikeste menn i sin tid. Da han i 1938 skulle fly rundt kloden var han utstyrt med flere av Longines sine kronometer klokker, og en “Longines sideograf” for navigasjon.

Dette er Longines Longines er et sveitsisk klokkemerke som ble etablert i 1832, og er verdens eldste registrerte trademark i klokkeindustrien.

Det er det tredje største klokkemerket i verden, etter Rolex og Omega

Longines mest populære kolleksjoner i Norden er sportskolleksjonene, og de historiske klokkemodellene.

Longines er spesielt kjent for sine mange kronograf-modeller gjennom tidene. De har blitt produsert både som lommeur og armbåndsur.

Den nye kolleksjonen

Modellene fra Longines Spirit er preget av de tradisjonelle særtrekkene fra pionerenes klokker, kombinert med moderne design. De store kronene, fonten på tallene, de diamantformede indeksene og sverdformede visere er inspirert av luftens pionerer. Kolleksjonen er automatisk/selvopptrekkende (hvilket ord passer best), og utstyrt med silikon hårfjær for å garantere nøyaktighet og lang levetid. Alle klokkene er kronometersertifisert av the Official Swiss Chronometer Testing Institute (COSC).

Longines Spirit - L3.820.4.93.0

Dette er virkelig en klokke som får deg til å tenke på luftens eventyrere. Modellen er en kronograf, har et kraftlager på 60 timer, og er utstyrt med kaliber L688.4. Den dypblå urskiven er utstyrt med flere blenderåpninger som erstatter tallene 3, 6 og 9. Blenderåpningene viser tidtakere for 60 sekunder, 30 minutter og 12 timer.

Ytterst ved kassen er det minutt og sekundkrans, og mellom klokkeslettene 4 og 5 er det dato. Modellen kommer med en blå lærreim og har en diameter på 42 mm.

Longines Spirit - L3.811.4.53.0 / L3.810.4.53.0

Denne modellen kommer i både 42 mm og 40 mm diameter. Den sorte urskiven er stilren med store tall. Klokken har en nålformet sekundviser og har en minuttkrans helt ytterst ved kassen.

Det er også et vindu for datoen. Den har et kraftreserve på 64 timer og er utstyrt med kaliber L888.4. Klokken kommer med en brun lærreim.

Longines Spirit - L3.811.4.73.6 / L3.810.4.73.6

Som modellen over, kommer også denne i både 42mm og 40 mm diameter. L3.810.4.73.6 har en hvit skive med lyse tall.

På urskiven er det både dato, minutt og sekundkrans, samt en nålformet sekundviser. Klokken er i rustfritt stål, har safirglass og har en matt finish.

Den har et kraftreserve på 64 timer og utstyrt med kaliber L888.4.