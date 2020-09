Slik snudde Hai underskudd til overskudd

Mer kostnadseffektiv å leie inn rett kompetanse

Hai valgte TheVIT for å slippe å ansette en hel økonomiavdeling. - Istedenfor å ansette folk til forskjellige roller, får vi heller kompetent hjelp og støtte til disse oppgaven når vi trenger dem, sier Hai. - Det er mer kostnadseffektivt enn å ansette, fortsetter han.

Hai har drevet egne restauranter siden 2004, og fikk TheVIT med i 2014.

– De har hjulpet meg med alt

I starten av samarbeidet jobbet han tett med Stein-Ragnar Noreng (adm.dir. i TheVIT), som ble med på noen av ledermøtene. Sammen laget de to en masterplan på hvordan Hai Smaksopplevelser skulle driftes.

– TheVIT har hjulpet oss med strategi , lønn , regnskap , HR, ansettelser, markedsføring ... jeg vil si at de har hjulpet meg med alt, sier Hang takknemlig.

Hai beskriver samarbeidet med TheVIT som unikt.

– Jeg lærer masse ved å samarbeide med dem, sier Brumunddølingen og peker på den gode oppfølgingen, raske leveranser og dyktige folk som kan sine fagområder veldig godt.

Gode løsninger for restaurantbransjen

- TheVIT har bidratt til at vi jobber mer effektivt og kommer med gode løsninger og forslag for å administrere selskapene mine bedre, forteller Hang og fremhever at TheVIT har gode løsninger for restaurantbransjen.

– De har gode rutiner og systemer for restaurantbransjen, er kostnadseffektive og veldig profesjonelle. I tillegg er de gode til å fange opp trender som vi kan dra nytte av. Som for eksempel app’en vi nå bruker for bestilling av mat. Den var det TheVIT som anbefalte, forteller han ivrig.

Raskt ute med hjelp da koronakrisen brøt ut

Hang forteller at TheVIT alltid er tidlig ute med nyttige råd og viktig informasjon når det kommer endringer eller dukker opp kriser.

– Som under koronakrisen . Da kom de raskt på banen med informasjon om hvordan vi skulle håndtere forskjellige oppgaver som permittering , søknad om tilskudd , og håndtering av personale, sier Hai med en blanding av lettelse og entusiasme.

– TheVIT ser helhetsbildet veldig raskt og hjelper oss masse.

Bedre fortjeneste med Power BI

Hai mener han har fått mange gode leveranser fra TheVIT. Når han blir bedt om å løfte frem den viktigste kommer han frem til at det største og viktigste bidraget var innføringen av PowerBI, hvor TheVIT spilte en svært sentral rolle.

– Nå får vi nøyaktig omsetningstall, når på døgnet omsetningen kommer, hvilke retter vi selger mest av og dermed hvilke råvarer som går med, sier Hai fornøyd.

Han forteller at verktøyet gjør det enklere å ha riktig bemanning på jobb, og at det er et styringsverktøy som hjelper han med hva han må kjøpe inn og hvilke retter han skal satse på. Dette har resultert i besparelser på både varelinjen og bemanning og gitt bedre vare- og lønnskost.

Fra tap til fortjeneste

Som eksempel drar han frem Volum på CC Hamar som han har drevet siden 2014.

– Takket være Power BI, Marie Skarateppen og resten av gjengen i TheVIT, har vi kommet frem til konseptet vi har i dag, sier Hai.

Det nye konseptet, som er å selge alle hovedretter til samme pris, ble rullet ut på slutten av 2018. Dette resulterte i en besøksøkning på nesten 15.000 gjester.

– Vi har gått fra å tape penger til å tjene penger fordi vi har styrt etter tallene og analysene vi får fra PowerBI, kombinert med gode råd fra Marie og Stein-Ragnar i TheVIT, forteller han begeistret.

– Det viktigste inventaret – er det som puster.

Hai forteller at tallene, analysen og innsikten han får fra PowerBI også gjør han til en bedre eier og sparringspartner for restaurantsjefene.

– PowerBI gir meg informasjon om hver enkelt restaurant. Denne informasjonen kombinert med min egen erfaring gjennom 18 år gjør at jeg blir en mye bedre sparringspartner for restaurantsjefene. I tillegg blir de mer motiverte fordi de ser at endringene vi gjør viser seg i tallene med en gang, forteller Hai.

Samtidig som systemene og verktøyene har gjort restaurantene mer lønnsomme, er Hai raskt ute med å skryte av egne medarbeidere.

– Jeg pleier å si at det viktigste inventaret er det som puster. Uten gode folk har jeg ingenting, sier han.

Sparte et årsverk med digitalisering av økonomitjenestene

TheVIT jobber mye med digitalisering og forenkling av økonomitjenestene, noe Hang Hai og hans restauranter har hatt glede av.

– Det har forenklet mye, sier Hai.

– Jeg hadde i en periode en daglig leder, en kontormedarbeider og en catering ansvarlig i administrasjonen. Alle på 100% stilling. Etter at TheVIT kom på banen har jeg meg selv som daglig leder og en driftssjef som dekker administrasjonen, forteller han.

– Det beste støtteapparatet

TheVIT har som ambisjon å være næringslivets beste støtteapparat, og det er noe Hang Hai opplever at de faktisk er. I tillegg til å bistå i det daglige har TheVIT også vært med i forhandlinger av husleie, bankbetingelser, innkjøpsavtaler o.l.

– Det har vært fantastisk å ha med et så solid team i disse sammenhengene. Det er nesten så jeg ikke trenger et styre, forteller Hang og fortsetter:

– Min opplevelse er at TheVIT er det beste støtteapparatet for næringslivet. Jeg får den støtten og veiledningen jeg trenger når jeg trenger den, avslutter han og går tilbake til kjøkkenet på Volum.

