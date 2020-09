Vy - hytta etter arkitektens smak

For gründer og daglig leder Arve Tormod Noreng var ønsket om å skape et produkt bygget av lokale materialer og lokal arbeidskraft viktig. Ved å holde verdiskapningen lokalt ville man kunne skape positive lokale ringvirkninger, og skape en god arbeidsplass for lokalbefolkningen i Gudbrandsdalen. En annen viktig drivkraft var å skape et produkt man kunne være stolt av.

Noreng forteller om hvordan gründereventyret startet, og om hvordan de bygget seg opp fra bunnen. Leve Hytter gikk fra å være en ubetydelig aktør som produserte skisser hjemme på loftet i Øyer, til å bli en ledende hytteaktør.

– Jeg solgte bilen min for å spytte inn i aksjekapitalen. Vi har lagt stein på stein med fokus på økonomisk bærekraft. Siden oppstarten har vi derfor aldri tatt opp lån for å finansiere investeringene.

Moderne kvalitetshytter med god arkitektur

Daglig leder Arve Tormod Noreng

Gamle tradisjoner

Arkitekt Einar Jarmund hentet inspirasjon fra den gamle byggeskikken i Gudbrandsdalen da han tegnet den første Vy modellen. Han forteller om hvordan idéen var å skape et helhetlig, tidløst uttrykk, som balanserer det tradisjonelle og det moderne på en harmonisk måte.

– Filosofien er at livet inne skal inspirere til livet ute. Derav navnet Vy, som henspiller til utsikt. Sjenerøse vindusflater fra gulv til tak åpner for et lyst og luftig innerom, som i samspill med omgivelsene utenfor gir en unik følelse av å være i ett med naturen, nært og fjernt.

Noreng forteller videre at Vy er et eksempel på hvordan kjente, tradisjonelle referanser kan bli modernisert, og utviklet i takt med tiden.

– Store vindusflater og rett design møter arkitektoniske grunnprinsipper fra de gamle, tradisjonelle stølene i Gudbrandsdalen. Det er gjennom å lytte til tradisjonene, og hyttefolket, at vi har klart å skape et hyttekonsept med rom for aktivitet, personlighet og kjærlighet.

Hyttene er kjent for store vindusflater og tidløs design

Stor suksess

Hytteserien har med sin prisvinnende og særegne arkitektur blitt en ubetinget suksess. Etter at den første Vy-modellen sto ferdig i 2014, har det blitt solgt hele 464 hytter. Den første hytta var en standard modell uten hems. Etter kort tid kom Vy med hems og med underetasje. Siste tilskudd i serien er modellen Sommer-Vy.

Vil du vite mer om Vy hyttene?