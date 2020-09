Husleie.no gjør det enkelt å være utleier

Enten du er privat eller næringsdrivende utleier kan det ta mye tid å administrere leieforhold. Man skal være godt organisert når det kommer til annonser, kontrakter, depositum, innbetalinger og andre utfordringer som kan oppstå. Siden 2017 har Husleie.no hjulpet tusenvis av utleiere ved å gi dem mulighet til å ha alt man trenger til boligutleie samlet på ett sted, og dermed kunne forvalte utleieboligene på en tryggere og enklere måte.

Utleiernes beste partner

Den siste tiden har dog Husleie.no gjennomgått en stor oppgradering, for å gjøre sin plattform enda bedre. Med i denne endringen har de også fått flere ekstra tjenester, som gjør livet til en utleier bedre.

– Vi har gjort en stor oppgradering av hele løsningen. Det har blitt bedre brukervennlighet, mer intuitivt design og mer self-service funksjonalitet. Nå vil det være enda enklere for både private og profesjonelle utleiere å forvalte sine leieforhold. I tillegg til disse forbedringene gjør vi også en endring i prisene våre for profesjonelle utleiere – til det billigere, forteller Beate Kylstad Larsen i Husleie.no.

– Vi introduserer nå OCR-funksjonalitet i vår API-løsning mot regnskapssystemer, som gjør det enkelt å bokføre fakturaer automatisk. Det er en funksjon som kan spare både tid og ressurser for profesjonelle utleiere, tilføyer Karl Jørgen Aanonsen.

Her får du en oversikt over tjenestene Husleie.no tilbyr i sine abonnementer - fra kun kr 29/mnd pr leieforhold.

Siden starten har bedriftens fokus vært å hjelpe utleiere å unngå fallgruver og bistå med hele prosessen rundt innkreving av husleie. Med på laget har de både jurister og rådgivere, for at produktet skal være skreddersydd for utleieres behov.

Vi kan nå tilby utleiere i større grad tjenester de etterspør og har behov for. Vi tror også at dette vil føre til enda mer bruk av plattformen og mer fornøyde utleiere. Beate Kylstad Larsen

En rekke nye tjenester

Spesielt leiekontraktene, depositumskontoen og prosessen med innkreving av leie, er noe nåværende kunder er svært fornøyd med. Alt er selvfølgelig digitalt, og både leiekontrakt og depositumskonto signeres enkelt med BankID. Etter at det ble innført strenge regler i forhold til GDPR, er det lurt å ha all informasjon og dokumentasjon om leieforhold samlet på ett sted. Dette har du på MinHusleie, utleiernes egen side hos Husleie.no.

– Vi ønsker alltid å forbedre oss og hjelpe våre kunder med å løse sine behov. Derfor tilbyr vi nå en rekke ekstratjenester som gjør forvaltningen tryggere og enklere. I tillegg til standard forvaltningstjenester, som f.eks innkreving av husleie, purring og inkasso, tilbyr vi også juridisk bistand hvis du ønsker hjelp med et juridisk spørsmål. Vi har nylig lansert en tjeneste som hjelper utleiere med å avslutte leieforhold gjennom oppsigelse eller heving, sier Aanonsen.

– I tillegg kan vi også snart tilby forfallsgaranti - en tjeneste som vil være en del av et nytt abonnement som kommer senere i høst. Med denne tjenesten er utleiere garantert husleie på konto til forfallsdato, uansett om leietaker har betalt i tide eller ikke. Dette vet vi er ønsket av flere, og vi gleder oss til det er på plass.

En annen ny tjeneste som nå tilbys profesjonelle utleiere er utleieforsikring. Tidligere har denne tjenesten vært forbeholdt private utleiere.

– Det betyr at vi nå kan hjelpe profesjonelle utleiere med å føle seg tryggere i sine utleieforhold. Med vår utleieforsikring så er du sikret for skader på utleieobjektet, ubetalt husleie og eventuelle saksomkostninger knyttet til utkastelse. Ved å ha utleieforsikring gjennom oss tilbyr vi profesjonelle utleiere muligheten til å ha alt på ett sted, forklarer han.

Se hvordan du kan gjøre hverdagen som utleier enklere.