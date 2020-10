Utviklingshjelp til norske IT-selskaper fra Sri Lanka

For 15 år siden lanserte Aspit Norges første skybaserte pasientjournalløsning (EPJ/PAS). Siden har programvareselskapet hatt som ambisjon å ligge i forkant når det gjelder utvikling av systemer og tjenester for helsevesenet.

Det har de klart. I hvert fall om vi skal tro markedsundersøkelser og inngåelse av stadig nye avtaler.

En av de nye avtalene er en femårig, prestisjefylt, nasjonal kontrakt med Direktoratet for eHelse. Den vant Aspit i 2018. Og i en undersøkelse fra 2019, gjennomført av KPMG, fikk Aspit en score på 9,8 av 10 i kundetilfredshet. Det er det klart høyeste resultatet KPMG har registrert for leverandører av programvare til helsesektoren.

Umulig vekst uten hjelp fra 99X

Administrerende direktør i Aspit, Dag Helge Haslekås.

Avtalen med eHelsedirektoratet har ført til lansering av flere nye innovative løsninger. Samtidig har det norske IT-selskapet kontinuerlig utviklet sine eksisterende tjenester. Den kraftige veksten har gjort at Aspit har hatt et stort behov for utviklere med bred IT-kompetanse.

– Med røtter i Seljord, hvordan greier dere å få tak i nok, dyktige utviklere?

– Det greier vi ikke. Det er ikke nok utviklere, IT-arkitekter eller programmerere i Norge. Vi hadde ikke greid den veksten vi har i dag uten hjelp fra 99X, svarer Dag Helge Haslekås, adm. direktør i Aspit.

Norsk-srilankisk IT-selskap

99X er et delvis norskeid IT-selskap basert på Sri Lanka. Med hovedkontor i Colombo, har selskapet bygd opp et teknologi- og kompetanseselskap med snart 400 utviklere, prosjektledere, IT-arkitekter, UX- og AI-eksperter med mer. I 15 år har 99X hjulpet norske virksomheter med programvare- og systemutvikling og bidratt til kundenes vekst.

– Vi ser på oss selv som en forlengelse av våre kunders utviklingsteam, sier Dag Honningsvåg, som er medeier og styreleder i 99X og er en av norsk IT-bransjes «grand old men».

For å sikre kvalitet i leveransene har 99X utviklet en «Winning Product»-metodikk som sikrer at tjenestene som lanseres er brukervennlige, effektive, skalerbare og kraftfulle.

99X gir kompetanse og kapasitet

Med hovedsete på Sri Lanka er det innlysende at 99X er konkurransedyktige på pris, men det er ikke derfor Aspit har valgt å jobbe med det norsk-srilankiske selskapet.

– Vi måtte ha en solid alliansepartner. Man kan ikke skalere så raskt som vi har gjort uten tilgang på mer kapasitet. I tillegg får vi tilgang på unik kompetanse. 99X har også gitt oss mange gode innspill på valg av teknologi og kommet med forslag på andre områder. Vi har jobbet med 99X i to år og det er ingen grunn til at det ikke skal fortsette fremover, sier Haslekås.

Han forteller at Aspit tidligere har brukt ressurser fra Øst-Europa og i Asia, med vekslende hell.

– At 99X har norske eiere og lang erfaring med norske kunder gjør det nok litt enklere. Skal man ha suksess med offshoring er det viktig at det er kjemi mellom vår ledelse og leverandørens. Det har vi med 99X-sjefene og ikke minst med den operative ledelsen i Colombo. Samtidig har vi ganske like visjoner for hvordan vi skal drive. Vi har en sammenfallende fighting spirit og vinnervilje, fortsetter Aspit-sjefen og legger til.

– Vi er krigere som kjemper en rettferdig kamp.

Asias beste arbeidsplass

I dag er det vanlig å kjøpe IT-tjenester og utviklingstjenester fra både nære og fjerne land. Imidlertid er erfaringene med såkalt nearshoring og offshoring ikke bare positive. Misforståelser, feilkoding, språkvansker, store kulturforskjeller, samt underleverandører med stor utskifting av arbeidsstokken eller hierarki, der sjefen er en utilgjengelig flaskehals, er bare noen av de negative erfaringene norske bedrifter har høstet.

Medeier og styreleder i 99X, Dag Honningsvåg.

For å unngå problemene nevnt over har flere nordmenn og skandinaver etablert IT-selskaper på Sri Lanka. En grunn er at den srilankiske kulturen ikke er så ulik den norske.

Honningsvåg forteller at 99X er en virksomhet med «norske» verdier:

Åpenhet

Uformelt

Tillitsbasert

Flat struktur

I kombinasjon med spennende arbeidsoppgaver gjør det at de ansatte trives på jobb. Det gir en stabil organisasjon med ledere og ansatte og lav turnover. 99X har flere år på rad toppet kåringen «Best Workplace In Asia».

Aspit er en veletablert leverandør mot offentlig sektor gjennom mange år. Den kontinuerlige utviklingen gjør at journalsystemene i dag fremstår som Norges mest moderne systemer for journalføring og administrasjon (EPJ/PAS) i helsevesenet. I dag bruker over 5.000 psykologer, psykiatere, fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og spesialister Aspits EPJ/PAS-løsninger hver dag. EPJ står for elektronisk pasientjournal, mens PAS står for pasientadministrasjon.

