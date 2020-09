Dette bygget har du aldri sett maken til i Oslo

– Vår visjon for Økern Portal er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Takparken er kanskje det fremste eksempelet på dette, innledet Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal.

Med sine nær 80.000 kvadratmeter er Økern Portal et av fastlands-Norges største byggeprosjekter. Det skal stå ferdig i slutten av 2020 og blir et sentralt landemerke i nye Økern sentrum og Hovinbyen.

Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, sammen med administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring, Åmund-Lunde.

En smak av taket

Om lag 30 personer fikk omvisning og en smakebit fra taket. Deriblant landbruks- og matminister Olaug Bollestad og byråd for finans i Oslo Kommune, Einar Wilhelmsen.

– Jeg syntes det er fantastisk å få komme hit for å se, kjenne på og smake på plantene som vokser her på taket. Jeg er opptatt av urbant landbruk, og håper lignende ideer og konsepter vokser utover i Norge. Grønne-tak gir bedre luft, er viktig for insekter og ikke minst menneskene som skal arbeide og bo rundt her på Økern, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad som plantet et epletre og smakte på urtene som vokser på taket.

En stor del av maten som serveres er dyrket på taket av bygningen

Hun støttes av finansbyråd i Oslo Kommune Einar Wilhelmsen:

– Jeg er utrolig stolt over hvordan Oslo Pensjonsforsikring forvalter pensjonsmidlene til alle som arbeider i Oslo kommune. Økern Portal er definitivt et sterkt bidrag til å gjøre det bedre å bo i Økern og Løren området. Jeg håper vi vil se flere initiativ innenfor urbant landbruk i Oslo fremover, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Det er fortsatt noen ledige kontorer i Økern Portal

Det grønne taket har også en viktig funksjon knyttet til overvann og flom; vegetasjonen fanger opp regn slik at det blir mindre vann i avløpssystemet, noe som reduserer faren for flom.

Dette blir et bygg Oslo aldri har sett maken til før, med løpebane, områder for dyrking av planter og grønne lunger på taket.

Bikuber og parsellhager

Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger, mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen og Oslofjorden. Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhager.

– Vi skal invitere Oslos befolkning til å dyrke frukt og grønt på taket. Her skal barn og voksne få lære om beplantning og sirkulære kretsløp. Avfall fra bygget skal komposteres og brukes som gjødsel. Bærekraft står helt sentralt, fortalte Andreas Capjon som leder Ureist, et datterselskap av Felleskjøpet, som leverer takparken.

Opptil ni unike restaurantkonsepter kommer til Økern Portal. På menyen vil man finne frukt, grønnsaker og urter som er dyrket på taket.

– Da reduserer vi både plastforbruk og utslipp i forbindelse med transport av frukt og grønt, forklarte Capjon.

Telia, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Digitaliseringsdirektoratet er blant virksomhetene som flytter inn i bygget. Om lag 3000 mennesker vil arbeide i Økern Portal.