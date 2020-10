Xledger løfter konserner til skyen rekordraskt

– ERP levert som en skytjeneste er den nye normalen. Det er vanskelig å finne gode grunner for at noen skal velge ERP on-premise; å installere ERP-systemet på egne servere, sa ERP-ekspert Bo Hjort Christensen under ERP 2020, som i år ble holdt digitalt på grunn av koronaen.

De toneangivende teknologianalyseselskapene, som Gartner og IDC, sier det samme. Det snakkes om ERP 4.0 med referanse til Industri 4.0 og «Postmodern ERP». En av leverandørene som Gartner og IDC trekker frem i sine rapporter om fremtidens, skybaserte ERP, er norske Xledger.

– Det store skyskiftet kom i 2018. Da så vi at også store konsern ønsket å ta i bruk skybaserte ERP-systemer, forteller Jarle Våga, som er ansvarlig for prosjektledelse i Xledger.

Xledger har definert det norske, skybaserte ERP-markedet siden starten for 15 år siden. Det norske ERP-systemet er født i skyen og for Xledger har det alltid vært kun én leveransemodell: ekte, multi-tenant skytjeneste. Det gjør Xledger til en av leverandørene med lengst erfaring med leveranse av ERP-system i skyen.

I tillegg har Xledger alltid utviklet ERP-løsningen for å håndtere komplekse økonomimodeller. Den er spesielt godt egnet for sammensatte virksomheter med flere selskaper. I dag bruker flere store konsern, med kontorer i Norge og globalt, Xledger for virksomhetsstyring. Xledger leverer også en helhetlig ERP-løsning rettet mot offentlig sektor via selskapet Xledger Offentlig.

Automatisering og Machine Learning

Skytrenden er bare en av flere ERP-trender. Automatisering er en annen og støtte for Machine Learning, at systemet lærer.

– I dag ønsker de fleste en ERP-løsning som digitaliserer transaksjoner og bilag, men også arbeidsprosesser, fortsetter Våga i Xledger.

Koronakrisen har virkelig satt fart på digitaliseringen av forretningsprosesser. Seminarer og konferanser, er flyttet til digitale flater, ansatte må jobbe hjemmefra, handel er flyttet på nettet og så videre. Skal bedriftene ha suksess gjennom kriser som koronakrisen, må nye, digitale prosesser understøttes av et fleksibelt og kraftig ERP-system.

Skyens fordeler ERP-systemet levert som en skytjeneste gir en rekke fordeler: Alltid oppdatert på siste versjon. Det betyr farvel til store, dyre, krevende og risikable oppgraderingsløp.

på siste versjon. Det betyr farvel til store, dyre, krevende og risikable oppgraderingsløp. Moderne teknologi. Skybasert ERP følger den teknologiske utviklingen, samtidig som man enklere kan integrere med andre skytjenester. Det betyr også at man sanerer teknisk gjeld, altså systemer og tjenester som ikke henger med på den teknologiske utviklingen.

Skybasert ERP følger den teknologiske utviklingen, samtidig som man enklere kan integrere med andre skytjenester. Det betyr også at man sanerer teknisk gjeld, altså systemer og tjenester som ikke henger med på den teknologiske utviklingen. Bedre sikkerhet. Sitter man med ansvar for løsninger på egne servere, krever det store ressurser å holde IT-sikkerheten høy nok. I praksis er det svært krevende å ha tilsvarende ressurser og kompetanse på sikkerhet som skyleverandørene har.

Sitter man med ansvar for løsninger på egne servere, krever det store ressurser å holde IT-sikkerheten høy nok. I praksis er det svært krevende å ha tilsvarende ressurser og kompetanse på sikkerhet som skyleverandørene har. Skalerbarhet og fleksibilitet. Man betaler for det man bruker og de tjenestene man trenger og kan enkelt ta i bruk mer ved behov, mens kostnadene faller når virksomheten skalerer ned.

Man betaler for det man bruker og de tjenestene man trenger og kan enkelt ta i bruk mer ved behov, mens kostnadene faller når virksomheten skalerer ned. Moderne brukergrensesnitt og arbeidsmåter. Skytjenester er enklere og sikrere å gjøre tilgjengelig på mobile enheter og til ansatte som sitter på hjemmekontor eller reiser mye.

Skyen åpner for forretningsutvikling

– Å velge ERP som en skytjeneste, er ikke en teknisk strategi eller en strategi for å redusere kostnader, men en strategi for forretningsutvikling, la ERP-nestor Bo Hjort Christensen til under ERP 2020.

– Koronakrisen har vist at markedet kan svinge raskt, både opp og ned. 2020 har synliggjort hvor viktig det er med systemer som skalerer med bedriften. Bare en skyløsning understøtter dette effektivt, sier Våga.

Han trekker også frem at sikkerhet blir stadig viktigere.

– Sikkerhet er blitt viktigere med både flere og mer alvorlige IT-trusler. Samtidig er IT-infrastrukturen blitt mer uoversiktlig med økt mobilitet, hjemmekontor og mange ulike typer enheter koblet til forretningssystemet, sier Våga.

Løfter konserner opp i skyen

– Hva kreves av et skybasert ERP-system for å håndtere konsern og/eller komplekse selskapsstrukturer?

– Ytelse er kanskje viktigst. Lav ytelse gir et tregt system og dårlig brukeropplevelse, svarer Våga og ramser opp andre funksjoner:

Tilrettelagt for standardisering av arbeidsprosesser på selskaps- og konsernnivå

Automatisering av dataflyt og arbeidsprosesser

Konsernoverbygning for innsyn og rapportering

Innsikt på konsernnivå mot data, prosesser og status på oppgaver

Gjenbruk av data. At man setter opp ting én gang i felles registre i strukturen, med muligheter til lokal justering

I Xledger er kjerneprosessene for ERP, som for eksempel regnskap, bank, innkjøp, prosjekt og fakturering, helintegrert i én løsning. Det åpner for en stor grad av automatisering og bruk av Machine Learning (maskinlæring), som er tilgjengelig «ut av boksen».

Med en ekte skyløsning er det også enkelt å kommunisere med andre systemer. Xledger har standardisert integrasjon mot de vanligste fagsystemene. I løsningen er det ferdige oppsett av koblinger mot nødvendige tjenester som Brønnøysundregistrene, Altinn, en rekke banker, kredittinformasjon og -overvåking, adressevask, inkasso, fakturasalg med flere.

Leveranse uten fysiske møter

– Hvordan har koronakrisen påvirket ERP-prosjektene?

– Det er alltid hyggelig å møte folk personlig, men vi har også lang erfaring med å bruke digitale verktøy for kommunikasjon. I våre prosjekter legger vi opp til korte «touchpoints» i stedet for lange workshops, svarer salgsdirektør Gaute Tinnes-Rimehaug i Xledger.

– Så vi var godt forberedt på å jobbe via digitale kanaler, slik koronakrisen krevde. De siste månedene har vi gjennomført alle prosjekter med både våre og kundens prosjektteam på hjemmekontor, fortsetter salgsdirektøren.

Tinde Hytter er en av kundene som nylig har gått live med Xledger.

– Det var overraskende enkelt å gjennomføre prosjektet utelukkende via digital kommunikasjon. Det har vært en god dialog og kompetanseoverføring underveis, og prosjektet er levert etter avtalt omfang og kvalitet, og under budsjett, forteller finansdirektør Kjetil Skjåk i Tinde Hytter.

For å kunne levere Tinde-kvaliteten til en konkurransedyktig pris er det blant annet svært viktig for oss å ha en relativt liten og effektiv administrasjon. ERP-prosjektet måtte passe inn i denne rammen, og det føler vi at vi har lyktes med i samarbeid med Xledger, sier Skjåk.

Også i normale tider leverer Xledger raske ERP-prosjekter.

– Mange er forberedt på et mye større implementeringsprosjekt enn det faktisk blir. Å implementere Xledger i en ny virksomhet tar vanligvis rundt tre måneder. Det kan gjøres raskere, men som ved alle endringer er det viktig å sette av tilstrekkelig tid til å håndtere dette i organisasjonen, sier Tinnes-Rimehaug.

I dag brukes Xledger av virksomheter i mer enn 50 land og har kontorer i Norge, Sverige, England og USA. Xledger ble Gasellebedrift i 2018 og 2019.